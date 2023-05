Kvůli sečení trávy se v Přerově už řadu let vedou vyhrocené diskuse. Zatímco část lidí si přeje, aby venkovní prostranství nevypadala jako pustina, jiným naopak vadí alergeny a hrozba klíšťat.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

„Občané se nemohou shodnout na tom, zda je dobré mít trávu po kolena nebo po kotníky. Někteří chtějí nižší trávník, aby si jejich pes nezapíchl při venčení stéblo ostré trávy do packy, jiní si přejí ponechat trávu vyšší, protože tolik nevysychá a rozkvetlé květiny lákají některé opylovače,“ nastínila tradiční problém mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

A jaké to bude letos? Veřejná prostranství se dočkají od jara do podzimu sečení trávy až desetkrát, a to podle potřeby.

„Na jaře a na podzim sečeme trávu na výšku asi 9 centimetrů a přes léto, kdy nejvíce hrozí sucho, zarovnáme na maximální výšku pojezdového profilu sekaček, tedy zhruba na 12 centimetrů. Na dětských hřištích bývá tráva zkrácena na 7 centimetrů,“ upřesnil Petr Školoud z přerovského magistrátu.

Zvlášť šetrně se podle něj seče tráva v parku Michalov. V místech, kde rostou lilie, se ponechává tráva vyšší.