Na nečekaný problém narazili při přípravách letošních voleb do Evropského parlamentu úředníci přerovského magistrátu. Kvůli společným kandidátkám některých stran, které usilují o přízeň voličů pod jednou „značkou“, došlo k poklesu členů okrskových komisí. Situace se v Přerově dotkne zhruba jedné pětiny okrsků.

„Narážíme bohužel na výjimečnou situaci, s níž jsme se dříve nesetkávali. Tradiční strany, které nám při minulých volbách poskytly plnou sestavu členů do okrskových komisí, tento počet kvůli vytvořeným koalicím snížily. Pokud třeba ODS, KDU-ČSL a TOP 09 dříve poskytly každá jednoho člena, měli jsme ve volební komisi tři. Po utvoření koalice ale dodají pouze jednoho,“ shrnul Zdeněk Daněk z Kanceláře primátora, který se v Přerově podílí na přípravách voleb.

Spojení kandidátek stran přitom není ve volbách do Evropského parlamentu ničím výjimečným. Například SPD jde do voleb po boku Trikolory, koalici s dalšími stranami vytvořili také komunisté.

„Počet členů některých okrskových komisí se tak dostal pod zákonnou hranici. Problém intenzivně řešíme, ale v deseti z jednapadesáti okrsků v Přerově, což je pětina, jsme na hraně se zákonem. Jestliže zákon určuje, že v daném okrsku je minimální počet členů pět, tak my jich máme přesně pět,“ řekl Daněk.

Tak napjatá situace podle něj nikdy v minulosti nebyla. „V případě, že by někdo do voleb nečekaně onemocněl, zranil se a nemohl nastoupit, jsme pod zákonným stavem,“ podotkl.

Snahou města je chybějící členy okrskových komisí doplnit, což se postupně daří. Pokud by měli třeba studenti po maturitě, senioři nebo jiní zájemci chuť nastoupit do okrskových komisí, mohou se ohlásit v Kanceláři primátora. „Podobná situace může nastat i na podzim u krajských voleb, takže takovou pomoc uvítáme,“ dodal Daněk. Členem okrskové volební komise se může stát každý občan České republiky, který je v den podpisu slibu starší osmnácti let a je svéprávný.

Stěhování volební místnosti v Předmostí

Volby do Evropského parlamentu se v Přerově konají v pátek 7. a v sobotu 8. června. V pátek se otevírají volební místnosti úderem druhé hodiny odpoledne a zavřou se v deset večer. V sobotu mohou lidé přijít k urnám od 8 do 12 hodin.

Lidé budou v roce 2024 za Česko volit 21 poslanců Evropského parlamentu, což je stejně jako v roce 2019. Mandáty se rozdělují podle zásady poměrného zastoupení. Pro zisk mandátu je potřeba, aby kandidátní listina dostala nejméně pět procent platných hlasů. Voliči mohou na listině vybrané strany udělit přednostní hlasy až dvěma kandidátům. O křeslo v Evropském parlamentu usiluje celkem třicet uskupení.

V Přerově se bude volit v jednapadesáti okrscích. „Volební lístky už občané dostali do svých schránek. Pro letošní rok jsme zvolili formu adresních štítků na obálkách s lístky, což je novinka. Volič tak dostane obálku na jméno a na ní je uveden i okrsek, ke kterému přísluší,“ řekl Zdeněk Daněk.

Změnou oproti minulým volbám je přemístění okrsku z bývalé mateřské školky v Předmostí do budovy staré školy v Hranické ulici. „Budova někdejší školky, která dříve patřila městu, je už prodaná, takže jsme museli najít náhradní řešení,“ zmínil Daněk.

Také volební zázemí přerovského magistrátu, které bylo dříve v prostorách administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka 16, se přemístilo jinam. Důvodem je rekonstrukce objektu. „V budově bývalého Emosu se dříve vydával materiál pro jednotlivé komise, které si ho vyzvedly v pátek před začátkem voleb. Po jejich skončení se zase materiál vracel. Zázemí jsme nyní přesunuli na Horní náměstí,“ uzavřel Daněk.