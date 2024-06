Třicátníci, mladé rodiny i senioři. Volby do Evropského parlamentu, které začaly v pátek úderem druhé hodiny odpoledne, přitáhly v Přerově o něco více voličů než v minulosti. Zatímco v letech 2014 a 2019 se dalo mluvit o propadáku, krátce po otevření volebních místností se rýsovala trochu slibnější účast. Žádné zázraky se ale ani tentokrát nedějí - do večera přišlo k urnám v Přerově jen přes 20 procent voličů.

V Přerově začaly volby do Evropského parlamentu. První den ukázal, že zájem o toto klání je větší, než byl v minulosti. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Jasno v tom, koho by si přál mít v Evropském parlamentu, má třicetiletý David z Přerova. Ten přijel volit do rodného města až z Prahy.

„Není o čem přemýšlet. Sleduji televizní debaty, názory jednotlivých kandidátů, ale i jejich postoje v osobním životě. Myslím si, že jsou to jedny z nejdůležitějších voleb posledního období, protože je to po pěti letech, co se volí do Evropského parlamentu. V rámci Green Dealu a dalších nařízení z Evropské unie jsou to velice zásadní volby, takže jsem si je nenechal ujít. Přijel jsem až z opačného konce republiky jen proto, abych mohl odvolit v rodném městě,“ vylíčil mladý muž, který přišel vhodit hlas do urny v okrsku číslo 9, jenž se nachází v budově Střední školy gastronomie a služeb na Šířavě.

Ani jedno klání nevynechal devadesátiletý František Vyskočil z Přerova. „Volím vždycky a jsem rozhodnutý už dávno. Evropský parlament, když bude řízený rozumně, tak je to dobré, ale pokud to povedou špatným směrem, tak to ovlivní celou Evropu. Podle mě je to velmi důležité,“ přiznal. „Pořád všichni nadávají na Brusel, ale když je šance to změnit, tak nepřijde nikdo. Proto jsem dnes tady,“ doplnila také paní Hana.

Do okrsku číslo 9 v budově Střední školy gastronomie a služeb přišlo během půl hodiny 45 lidí. „To je poměrně dost, v minulých volbách do Evropského parlamentu takový zájem nebyl,“ shodli se členové okrskové komise. Právě v tomto okrsku je letos ale u voleb pouze pět členů komise, což je zákonný limit.

„Nemůžeme si dovolit vypadnout z kola, protože je nás přesně pět. Pokud by někdo onemocněl, museli bychom kontaktovat magistrát. Zatím to ale v pohodě zvládáme,“ popsal Martin Kadala, místopředseda volební komise.

„Je to způsobeno i tím, že ministerstvo vnitra letos docela zaspalo a zaslalo pokyny na magistráty poměrně pozdě, a tím pádem magistráty všech měst včetně Přerova rozesílaly dopisy na první schůzku hodně pozdě. Někomu to přišlo až den před konáním schůze - já třeba studuji na vysoké škole a nevybírám každý den schránku,“ vysvětlil.

Vyšší účast voličů potvrdili také členové komise v okrsku číslo 47, který sídlí v Mateřské škole Lešetínská. „U nás je vždy účast vysoká, takže už krátce po otevření volebních místností dorazilo poměrně hodně lidí,“ potvrdil předseda volební komise Stanislav Deák.

Lidé volí za Česko 21 poslanců Evropského parlamentu, což je stejně jako v roce 2019, kdy se volby konaly naposledy. Mandáty se rozdělují podle zásady poměrného zastoupení. Pro zisk mandátu je potřeba, aby kandidátní listina dostala nejméně pět procent platných hlasů. O křeslo v Evropském parlamentu usiluje celkem třicet uskupení.

Přímo v Přerově se volí tradičně v jednapadesáti okrscích.

Výsledky eurovoleb budou známy až po sečtení posledního okrsku v Itálii. V této zemi skončí volby až hodinu před půlnocí v neděli 9. června - teprve poté mohou být zveřejňovány výsledky v celé Evropské unii.

Přesun okrsku

Volební klání v Přerově letos provázejí některé změny. „V Předmostí došlo k přemístění okrsku z bývalé mateřské školky do budovy staré školy v Hranické ulici. Objekt, jenž dříve patřil městu, je už totiž prodaný, takže jsme museli zajistit náhradní řešení,“ popsal Zdeněk Daněk z Kanceláře primátora.

Změnou je i přesun volebního zázemí magistrátu z budovy bývalého Emosu na Masarykově náměstí -důvodem je rekonstrukce objektu. „Dříve se zde vydával materiál pro jednotlivé volební komise. Zázemí jsme nyní přesunuli na Horní náměstí,“ řekl Zdeněk Daněk. Voliči podle něj letos dostali poprvé do schránek obálky s adresními štítky, na nichž je uvedeno jméno i číslo okrsku, kde volí.

První den eurovoleb je možné hlasovat do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Strany a hnutí mají vždy jednu kandidátní listinu v celé zemi, mezi stejnými jmény tedy vybírají lidé na východě Moravy i na západě Čech. Na volebním lístku je možné preferenčně zakroužkovat maximálně dva kandidáty.

Zájem lidí o volby do Evropského parlamentu byl v Přerově v minulých letech malý. Před pěti lety přišla v Přerově k urnám pouhá čtvrtina voličů - 25,69%. V roce 2014 byla účast ještě výrazně nižší a dorazilo pouze 16,63%.