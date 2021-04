Stavba estakády v Přerově finišuje. Projeďte se po ní na našich fotkách

Do finále se chýlí stavba mostní estakády nad železniční tratí, která je součástí mimoúrovňového křížení v Předmostí. Už v průběhu příštího týdne má nový most otestovat statická zatěžovací zkouška. Od května by měla začít po novém mostě konečně proudit auta a výrazně se tak uleví dopravě v Předmostí.

Dokončovací práce na estakádě v Předmostí - ta má zrychlit dopravu na tahu Olomouc - Zlín přes Přerov. 15. dubna 2021 | Foto: Deník/Lukáš Kaboň