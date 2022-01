K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít zejména v oblasti velkoobchodního prodeje elektrických produktů, tedy svítidel, baterií, prodlužovacích přívodů nebo kabelů,“ potvrdil mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Posuzování fúze antimonopolní úřad v této fázi nemůže blíže komentovat.

„Obecně je možné ke kontrole spojování soutěžitelů říci, že ÚOHS posuzuje spojení soutěžitelů z hlediska jejich dopadů na hospodářskou soutěž na relevantních trzích, zejména zda spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže,“ upřesnil.

Závěry Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže budou podle něj obsaženy v prvostupňovém rozhodnutí, které by mělo být vydáno do dvaceti dnů od zahájení řízení.

Jednáme, ale zatím není nic hotovo

Že se o fúzi obou společností jedná, potvrdil šéf firmy EMOS Jiří Lupač. V této fázi ale nechtěl prozrazovat detaily a jen připustil strategickou perspektivu tohoto spojení. „Mohu pouze potvrdit, že s nimi jednáme, ale zatím není nic hotovo,“ konstatoval.

Přerovská firma EMOS, kterou spoluzakládal Jiří Lupač, působí na trhu od roku 1991. Po rozdělení republiky v roce 1993 byla založena dceřiná společnost EMOS SK, v roce 1998 pak ve Slovinsku, v roce 2004 v Polsku a v roce 2009 dceřiná společnost v Maďarsku.

V roce 2017 došlo ke konsolidaci skupiny a nyní ji zastřešuje holdingová společnost EMOS CZ Group.

Firma se v současnosti zabývá prodejem elektrozboží a drobného sortimentu, jako jsou baterie, žárovky, kabely, prodlužovací přívody a ostatní elektroinstalační materiál včetně montáží bezpečnostních systémů a televizních antén.

Výhradní distributor GP Batteries

V Česku je EMOS výhradním distributorem baterií od společnosti GP Batteries. K odběratelům patří velké obchodní sítě - Globus, Makro, OBI, Electro World nebo Datart.

„Roční obrat holdingu činil v roce 2020 na 2,3 miliard korun a letos se bude pohybovat kolem 2,5 miliardy korun. Téměř padesát procent obratu tvoří export, a to především do zemí střední a východní Evropy, zahrnující také dceřiné společnosti. Produkty dodáváme do více než 25 zemí světa,“ upřesnil Jiří Lupač.

V Přerově 340 zaměstnanců

V Přerově společnost vybudovala logistické a skladovací centrum, které se nachází na ploše 16 tisíc metrů čtverečních. Kancelářské zázemí a logistické centrum skupiny se nachází v Lipnické ulici. Skupina EMOS má 450 zaměstnanců, z toho přímo v Přerově 340.

Společnost Legrand France je celosvětově působící korporace, s jejímiž akciemi se obchoduje na burze v Paříži. Jedná se o významného prodejce elektroinstalace a infrastruktury pro datacentra s ročním obratem přes šest miliard eur.

Výstaviště protne nová cesta

EMOS je vlastníkem části přerovského výstaviště a společně s druhým majitelem areálu - firmou Norsol - jednal asi před rokem s městem o výstavbě nové silnice, která by propojila Lipnickou ulici s Kopaninami. Firma Norsol se ale nakonec městu rozhodla neprodat pozemky pro tento investiční záměr.

„Od původního společného záměru s městem jsme ustoupili. Účelovou cestu ale začneme budovat sami hned po zimě a hotová by měla být koncem června. Bude sloužit pro průjezd výstavištěm při akcích, pro vozidla Integrovaného záchranného systému - hasiče, záchranku či policii. Osobní auta mohou cestu využívat jen v době objížděk,“ shrnul Jan Valter, jednatel společnosti Norsol.

Investiční náklady se budou pohybovat ve výši 10 milionů korun a podílet se na nich budou obě firmy - Norsol i EMOS.

„Projekt jsme převzali od statutárního města Přerov a investiční akce je před realizací s termínem dokončení červen 2022. Je třeba zmínit, že původní záměr veřejně přístupné komunikace už není cílovým řešením, nýbrž jde o účelovou komunikaci, která bude sloužit pro účely provozu areálů firem, nacházejících se v dané lokalitě, a to po splnění veškerých legislativních požadavků,“ uzavřel Jiří Lupač.