„Jedná se o administrativní budovu, která bude kompletně odstrojená až na nosné konstrukce a de facto vybudována znovu. Výškově se ale objekt nenafoukne ani o jedno patro,“ přiblížil Jakub Konicar, který zastupuje konsorcium čtyř firem.

"Provizorní" rondel u pekárny je před dokončením, takto vypadá

Náklady na rekonstrukci se odhadují na 300 milionů korun.

„V současné době je odevzdaná kalkulace ve výši 248 milionů bez DPH, odpovídající cenové hladině začátku roku 2022. Musíme to udělat tak, že objekt vykucháme a necháme jen skelet. Budova je totiž v takovém technickém stavu, že zůstanou zachované pouze nosné a konstrukční části budovy, zatímco veškerá střeva - armatury, opláštění a podobně - se musí vyměnit. To je ale naprosto standardní postup u rekonstrukce jakékoliv padesát let staré budovy, pokud se nejedná o památkově chráněný objekt,“ řekl Pavel Gřeš ze společnosti, která se podílela na projektové dokumentaci.

„Rozpočet ale zohledňuje rozpočtové náklady a nikoliv to, za kolik je ochotna nebo schopna to postavit nějaká firma. Kolik to celé bude stát, je spíše pohled do skleněné koule,“ poznamenal.

EMOS zblízka: retro i výhledy. Podívejte se dovnitř a na střechu

Kanceláře, terasy, občerstvení

V objektu mají vzniknout po rekonstrukci kanceláře, jednací místnosti, občerstvení, sociální zařízení, veřejně přístupné prostory hal, části kancelářských prostor, teras a dále inženýrsko-technické vybavení.

Budova bude vybavena dvěma výtahy a hlavním schodištěm s výhledy na náměstí T. G. Masaryka na jižní fasádě, které bude zároveň plnit požárně-únikovou funkci.

Do posledního podlaží s terasou je situováno občerstvení a jednací místnosti radnice. Mimo úřední hodiny bude veřejnosti zpřístupněna pouze vstupní hala pro použití výtahu a veřejných záchodů a hlavní schodiště pro přístup na terasu a do občerstvení. V suterénu budou umístěny převážně sklady, sprchy se šatnami a technologické vybavení domu.

Ostuda zmizí. Ale za kolik?

Zastupitelé v diskusi na jednání kritizovali hlavně finanční náročnost projektu. V souvislosti s rekonstrukcí objektu bude také nutné odstranit ekologickou zátěž v podobě azbestu.

V kuloárech dokonce několikrát padl názor, zda by nebylo lepší budovu zbourat a postavit novou.

„Celý projekt už má dnes hodnotu 430 milionů korun - od nákupu budovy za 37 milionů 700 tisíc korun, přes směnu prostor s Úřadem pro zastupování státu, která vyjde na 10 milionů, až po projektovou dokumentaci za 18 milionů a vlastní náklady na rekonstrukci ve výši 300 milionů. Když k tomu připočteme vnitřní vybavení za 40 milionů a IT technologie za dalších 20, pohybujeme se ve zcela jiných dimenzích, než bylo zastupitelům na začátku předkládáno,“ shrnul zastupitel František Jan Hrabina (Za prosperitu Přerova).

Přesto v sále převážil názor, že se s „ostudou města“ něco dělat musí.

„Cítím se postavena před hotovou věc a musím hlasovat pro to, ať město řeší nevzhlednou součást našeho náměstí,“ řekla třeba Elena Grambličková (STAN).

Hazard v Přerově? Herny oficiálně zůstaly jen dvě

Rozhodne až nové zastupitelstvo?

Přerovský radní a poslanec Petr Vrána (ANO) by nechal definitivní rozhodnutí až na příštím zastupitelstvu, které vzejde z komunálních voleb.

„Považuji za fér, aby o ceně rozhodlo až následující zastupitelstvo, protože je to velký zásah do rozpočtu. Máme ale v centru města velkou nevyužitou budovu a v tomto stavu zůstat nemůže,“ podotkl.

Přerovský primátor Petr Měřínský (ANO) je podobného mínění.

„Už od začátku, kdy jsme objekt kupovali, si od toho slibujeme, že nový magistrát oživí centrum města. Chceme rekonstruovat nevzhlednou budovu a zároveň pomoci občanům, aby měli jednodušší komunikaci s úřady, které jsou dnes na několika místech ve městě,“ vysvětlil.

„I v rámci koalice ale panují názory, že bychom měli rozhodnutí nechat až na příštím zastupitelstvu - budeme o tom ještě jednat, ale spíše předpokládáme, že rozhodne až příští zastupitelstvo,“ uzavřel primátor.