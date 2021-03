Každý z pěti návrhů, které postoupily do nejužšího výběru soutěžního dialogu na proměnu administrativní budovy na Masarykově náměstí v Přerově, je originální. Vítěz ale může být jen jeden. Přerovští radní ve čtvrtek představili novou podobu budoucího sídla magistrátu přímo před budovou bývalého Emosu, v jejichž výlohách jsou nyní k vidění všechny zdařilé studie. Lidé se u nich už teď zastavují.

Návrh nového magistrátu na náměstí TGM v Přerově, který skončil na 4. místě - autorem je studio LIBRE (Praha). | Foto: LIBRE

„Budova je náročná s ohledem na historický kontext, protože strašně křičí do okolí. Každý z pěti návrhů musel vyřešit statiku, zasadit objekt do centra města, pracovat s proměnou fasády. Všech pět návrhů je kvalitních a mohl by se podle nich dům stavět,“ hodnotí architekt Igor Kovačevič, který pro město zajišťoval soutěžní dialog.