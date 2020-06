Přerovští radní tento týden schválili členy komise, která má o vzhledu budoucího sídla magistrátu společně debatovat. Město objekt odkoupilo za 38 milionů korun a po rekonstrukci se sem přesunou úředníci magistrátu.

„Výhodou soutěžního dialogu je, že oproti výběrovým řízením diskutujete s architekty, kteří zpracovávají návrh, ale také po celou dobu řešíte smluvní podmínky, cenu za projekční práce a investiční náklady. Na konci tohoto procesu je smlouva, která opravňuje architekta, aby projektoval za podmínek, jež vzešly z dialogu,“ shrnul Igor Kovačovič z firmy, která se specializuje na architektonické soutěže a výběrová řízení.

Rada města už schválila členy komise, mezi nimiž jsou přední čeští odborníci, specializující se na přestavby objektů - například Jana Moravcová, David Kotek nebo Lukáš Blažek, ale tvoří ji i zástupci vedení radnice.

„Do poloviny října bude vybráno pět nejlepších ateliérů a na počátku příštího roku město s prvním v pořadí podepíše smlouvu,“ nastínil.

Město v tuto chvíli nechce komentovat, kolik bude stát náročná přestavba nevzhledného objektu, postaveného za totality. Konečná cena vzejde ze soutěžního dialogu - ale i ten je „zastropován“ a architekti budou mít trochu přistřižená křídla.

„Zatím nevíme, jaká bude cena. Máme nějaký střešní limit, ale předpokládám, že návrhy budou rozumné a město si bude moci rekonstrukci dovolit,“ řekl přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Hmota i počet pater má zůstat

Kancelářská budova na náměstí T. G. Masaryka 16, ve které si dnes lidé vyřizují občanské průkazy a pasy, má vkusně zapadnout mezi historické objekty na náměstí, jemuž dominuje Městský dům.

„Když z budov ze sedmdesátých let odstraníme ten ideologický balast, tak jsou to velmi kvalitní inženýrské stavby, které vznikaly při intenzivní spolupráci architektů a inženýrů. Stavba má navíc jasný nosný systém, do kterého můžete vkládat jakékoliv funkce,“ zmínil Igor Kovačovič.

Hmota objektu má zůstat stejná, podobně jako počet pater.

Že je oprava nevzhledné administrativní budovy s typicky modrým pláštěm, hyzdícím střed náměstí, nezbytná, o tom je přesvědčena i městská architektka Alice Michálková.

„Město dnes vlastní téměř dvě třetiny domů po stranách náměstí. Je jedině dobře, že se rozhodlo magistrát směřovat do této budovy, protože to je logická volba. Revitalizace objektu může znamenat, že náměstí bude žít více než teď, a že se ten život bude odehrávat ve funkčních vazbách na nový objekt,“ zhodnotila.