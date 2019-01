Přerov – Už ne třicet kilometrů daleko, ale přímo v Přerově budou moci od středy tankovat ekologické autobusy, které zajišťují městskou hromadnou dopravu. 23. června se totiž otevře čerpací stanice na stlačený zemní plyn, na který jezdí už dvanáct vozidel veřejné dopravy v Přerově.

Ekoautobus v Přerově | Foto: Vojtěch Podušel

Autobusy na pohon CNG musejí dosud jezdit tankovat do Prostějova, bližší čerpací stanice u Přerova není.

Původně dopravce uvažoval i o tom, že nová čerpací stanice by mohla být otevřená již na přelomu dubna či května. Podle svého závazku městu musel začít s provozem dvanácti ekologických autobusů ještě letos a dojíždění do Prostějova náklady prodražuje.

„Čerpací stanice bude otevřená v termínu podle plánu,“ uvedla Margita Považanová z odboru dopravy přerovského magistrátu.

V příštích letech se má počet autobusů na plyn v Přerově zvětšovat.

„V roce 2011 uvedeme do provozu pět takových vozidel,“ řekl mediální zástupce společnosti SAD Trnava Radim Kašpar. Do pěti let mají naftové autobusy zmizet z přerovské hromadné dopravy úplně.