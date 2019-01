Přerov – Příliš velké provozní náklady, které armáda vyčíslila na jednu miliardu korun ročně, jsou hlavním důvodem přesunu vrtulníků z Přerova do Náměště nad Oslavou. Nečekaná zpráva odstupujícího ministra obrany Alexandra Vondry (ODS) o odchodu vojáků z letiště v Bochoři zaskočila velení základny i komunální politiky.

Přerovské letiště | Foto: DENÍK/Petra Poláková – Uvírová

Rušení dalších posádek na Přerovsku se prý ale nechystá.

„Roční náklady spojené s chodem letiště, včetně platů zaměstnanců a nákladů na provoz vrtulníků, činí 1 miliardu korun. Náklady na „udržovací" provoz v případě přesídlení vrtulníků jinam pak činí více než sto milionů ročně," vysvětlil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Akciová společnost Regionální letiště Přerov, jejímiž zřizovateli jsou Olomoucký, Zlínský kraj a město Přerov, platí za užívání nemovitostí na letišti roční pronájem 590 tisíc korun.

„Jinou částkou se letos na provozu letiště nepodílí," podotkl.

Jaké bude další využití areálu?

„Otázka budoucnosti bude po přesunu vrtulníkové jednotky předmětem jednání, stejně jako možné využití části letiště státním podnikem LOM Praha," zmínil mluvčí.

Právě o využití části letiště pro účely bývalých leteckých opraváren v Malešicích se teď nejčastěji mluví.

„Máme Centrum leteckého výcviku, které se specializuje na výcvik pilotů jak české armády, tak i těch zahraničních. Část výcviku by tedy mohla probíhat v Přerově," uvedl mediální zástupce LOM Praha Andrej Čírtek.

Přerov by si od toho ale neměl slibovat příliš.

„Skutečně by se jednalo i v ideálním případě o využití jen malé části letiště, nešlo by o žádné stěhování podniku, ale jen o rozšíření jeho aktivit," doplnil s tím, že tato činnost by v žádném případě neměla rozměr stávající základny.

Konec Regionálního letiště?

Jasné není ani to, jaký bude další osud projektu Regionálního letiště Přerov. Nové vedení Olomouckého a Zlínského kraje už se ale nechalo slyšet, že se za těchto okolností jeho provoz nevyplatí.

Velitel přerovské vrtulníkové základny Jaromír Šebesta si zatím netroufá odhadovat, kolik příslušníků ze stávajících více než sedmi set bude mít práci. Podle armádní koncepce by mělo dojít ke zrušení 23. základny vrtulníkového letectva v Přerově ke konci roku 2013.

„Redislokace přerovské základny by měla proběhnout na základě zvláštního vládního dokumentu. Celá záležitost je podmíněna usnesením vlády z října roku 2007, kterým vláda schválila zachování letecké základny Přerov se smíšeným leteckým provozem. Pokud toto usnesení vláda nezruší nebo nevydá jiné, tak by ke změnám zatím nemělo dojít," řekl velitel.

Nový útvar v Náměšti v roce 2014

V Náměšti jsou vytvořena místa pro létající personál a měla by sem přejít i podstatná část technického personálu.

„Některým lidem končí závazky u armády, někteří v Přerově mají vazby a zřejmě požádají o zkrácení svého závazku. Bude se to ale řešit postupně," doplnil.

Pokud ke zrušení vrtulníkové základny v Přerově v daném termínu dojde, měl by v lednu 2014 v Náměšti nad Oslavou vzniknout zcela nový útvar vrtulníkového letectva.

„Pravděpodobně zde nebude místo pro více než pět set lidí. Jestli budou ale z Přerova nebo z Náměště, to bude záležet na veliteli, který bude tuto vrtulníkovou základnu zakládat a kritériích, jež bude při výběru osob zohledňovat," uvedl Jaromír Šebesta.

Část vojáků propustí

Podle mluvčí Generálního štábu Jany Růžičkové se nyní připravuje harmonogram jednotlivých kroků.

„Technika i s personálem se přesune z Přerova na leteckou základnu v Náměšti. Část vojáků z řad podpůrného personálu zabezpečujícího chod základny najde uplatnění v nové organizační struktuře letecké základny, dalším může být nabídnutou místo u jiných útvarů armády," upřesnila.

Část vojáků, kteří nebudou chtít měnit místo výkonu služby, se zřejmě rozhodnou sami službu v armádě ukončit.

„Na druhou stranu bude bohužel i část vojáků, kteří budou muset ze služebního poměru odejít," podotkla.

Mají se obávat armádních škrtů i další vojenské posádky na Přerovsku? Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek tvrdí, že ne.

„Sedmé mechanizované brigády v Hranicích a spojovacího vojska v Lipníku by se úsporná opatření neměla dotknout," uzavřel.