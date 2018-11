Dušičky začaly v předstihu, hřbitov je v obležení

Očistit hrob, položit věnec nebo kytici a zapálit svíčku. Přestože připadne Památka zesnulých až na 2. listopadu, Městský hřbitov v Přerově byl v obležení dušičkových návštěvníků už o týden dříve. Může za to nezvykle teplé počasí, které mnozí lidé využili ke generálnímu úklidu hrobů.

„Na cestu vyrazili takzvaní sváteční řidiči, kteří usedají za volant jen občas, takže nápor dopravy je značný. V Petřivalského ulici se navíc frézuje komunikace, a tak ubyla parkovací místa,“ vylíčil zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek.

I když návštěvníky hřbitova přivítal ucpaný Přerov a postávání v kolonách, strážníci zatím nemuseli řešit vážnější dopravní kolizi.

„I když do města přijíždějí i lidé z okolních obcí a měst, takže je aut více než obvykle, zatím k vážnější nehodě nedošlo,“ poznamenal. Městský hřbitov v Přerově bude i nadcházející víkend otevřený od rána až do osmi hodin večer a strážníci od pátku až do neděle posílí své hlídky.