/VIDEO, FOTOGALERIE/ Hlavní dubská pouť na „Na Andílka“ je v plném proudu. Největším lákadlem jsou tradičně pouťové atrakce. V okolí monumentálního kostela Panny Marie se jich na zemi i na nebi točí, houpe a vlní nespočet. Akce je jedna z největších svého druhu na střední Moravě a do Dubu nad Moravou od sobotního dopoledne proudí davy lidí.

Hanáci si o víkendu užívají pouť v Dubu nad Moravou. | Video: Tauberová Daniela

„Přijeli jsme z Kroměříže, byli jsme tady i vloni. Dnes raději už dopoledne, odpoledne tu nebylo k hnutí,“ usmívali se manželé Špundovi, kteří po očku sledovali vnuky na řetízkovém kolotoči.

Pouťové atrakce i letos stojí za to. Organizátoři mysleli na vyžití pro nejmenší děti i pořádné adrenalinové jízdy. „Stovky jen lítají. Kladivo, to je mazec, ale prý stojí za to. Já bych na to nevlezla,“ kroutila hlavou paní Iveta. S dcerou a její kamarádkou dorazily do Dubu z Prostějova.

Hanácká kasárna chce kraj, s městem i univerzitou. Co vše tam má být

V okolí chrámu a v přilehlých ulicích městyse jsou po tři dny desítky stánků. Návštěvníkům nabízejí kromě dobrot i tradiční pouťové suvenýry. Chybět nemohou perníková srdce ani nafukovací balonky.

„Koupili jsme si první letošní burčák. Uvidíme, jaký bude. Mamce ještě musíme sehnat oříšky v karamelu, vloni jí moc chutnaly, tak jí chceme udělat radost. Je v nemocnici,“ svěřili se Petr a Monika z Olomouce.

Pouť pokračuje i v neděli. V 7 hodin bohoslužbou. V 10.30 olomoucký světící biskup Antonín Basler slouží slavnostní mši svatou.

I v neděli budou v Dubu provozu pouťové atrakce a stánky.

PROGRAM DUBSKÉ POUTI:



Sobota 2. září



Poutní kostel Panny Marie

V 18:15 vyjde slavnostní průvod z Nenakonic od sochy Anděla Strážce do dubského kostela Panny Marie, kde bude v 19:00 hodin sloužena mše svatá P. Tomášem Klíčem, farářem z Rokytnice u Přerova



U sokolovny

Od 20:00 Hodová diskotéka



Neděle 3. září



Poutní kostel Panny Marie

7:00 mše svatá

9:00 mše svatá, slouží dubský probošt P. Jan Kornek

10:30 slavná koncelebrovaná mše svatá, slouží olomoucký světící biskup Mons. Antonín Basler

14:30 svátostné požehnání, P. Tomáš Zámečník, novokněz z Brna



Hřiště TJ Sokol

9:30 utkání starších benjamínků

12:30 utkání mladších benjamínků

16:00 mistrovské utkání mužů, TJ Sokol Dub nad Mor. – FK Brodek u Prostějova