Drtivá většina obcí na Přerovsku zvolila Zemana, našly se výjimky

Hustopeče nad Bečvou: remíza



Hustopeče nad Bečvou - Pokud by se o vítězi voleb rozhodovalo v Hustopečích nad Bečvou, musel by si Miloš Zeman s Jiřím Drahošem asi hodit korunou. Oba totiž získali na svou stranu přesně padesát procent voličů. Do tábora Jiřího Drahoše se zřejmě přesunuli sympatizanti Pavla Fischera, který získal v prvním kole 16,64% a Marka Hilšera s 10,75%. Ani v prvním kole neměl Miloš Zeman tak drtivou převahu, jako v jiných obcích na Přerovsku - v Hustopečích získal 35,26% voličů, zatímco jeho soupeř 25,33%.

Zemanovy bašty



Přerovsko - Na Přerovsku vyhrál Miloš Zeman v drtivé většině obcí. Někde ale doslova lámal rekordy. Vůbec nejvíce fanoušků má staronový prezident v Luboměři pod Strážnou, obci se zhruba stovkou obyvatel, která byla dříve součástí vojenského výcvikového prostoru Libavá. Miloše Zemana tu volilo 89,55% lidí, zatímco jeho soupeři dalo hlas pouze 10,44%. S výraznou převahou bodoval Zeman i v jiných vesnicích - ve Věžkách získal 83,45%, v Šišmě 82,53%, v Oplocanech 81,81%, v Radkově Lhotě 79,69% a v Polomi 78,94%. K dalším baštám Miloše Zemana patří také obce Bohuslávky, Čelechovice, Císařov, Horní Nětčice, Přestavlky, Radíkov či Žákovice. V těch získal přes 70 procent.



Jiří Drahoš uspěl ve Skaličce a Ústí



Přerovsko - Je jich málo, ale přesto jsou. I na Přerovsku se našly obce, kde porazil Jiří Drahoš Miloše Zemana. Například v obci Zámrsky mu vhodilo svůj hlas 52,03%, zatímco Miloš Zeman získal 47,96%. Také lidem ve Skaličce je sympatičtější Jiří Drahoš, který získal na svou stranu 53,55% voličů. Jeho konkurent má jen 46,44%. Jiří Drahoš bodoval také v Ústí, kde ho volilo 51,11% a Miloše Zemana 48,88%.Vítězem je Drahoš rovněž v Jindřichově s podporou 52,66% lidí. Miloše Zemana volilo 47,33%.



Těsný výsledek v Paršovicích



Paršovice - Některé vesnice na Hranicku se rozdělily na dva tábory - sympatizanty Jiřího Drahoše a fanoušky Miloše Zemana. Velmi těsný výsledek mají například v Paršovicích, kde to bylo takříkajíc „o fous“. Miloše Zemana zde volilo 50,90% voličů, což je 112 lidí, jeho soupeře Jiřího Drahoše jen o čtyři méně a získal 49,09% hlasů.

Hradčany volily Zemana



Hradčany - Obyvatelé Hradčan na Přerovsku si zřejmě ještě dobře pamatují návštěvu prezidenta Miloše Zemana ve své obci, kam zavítal před čtyřmi lety. Miloš Zeman tehdy prohlásil, že se v Hradčanech cítí jako doma. Jako doma se tam může cítit i dnes, protože na svou stranu získal 62,43% voličů. Jiřího Drahoše volilo jen 37,56%. O volby byl v této obci velký zájem a k urnám přišlo 77,12% lidí.