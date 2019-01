Dřevohostice – Jednou ročně ožil zámecký areál v Dřevohosticích folkovou, country, trampskou i bluegrassovou muzikou. Deset ročníků Dřevohostického folkáče je již uzavřená kapitola, z důvodu nízké návštěvnosti se rada městyse rozhodla v pořádání akce již nepokračovat.

Dřevohostické folkáč. Kapela Švédova trojka | Foto: Archiv skupiny

„Nenašlo si to tady optimální cílovou skupinu, návštěvnost se pohybovala mezi 150–200 účastníky, z Dřevohostic přišlo na folkáč zhruba dvacet lidí," vysvětlil starosta Petr Dostál.

Finančně prodělečný festival tak obec zrušila.

„Stěžejní je pro nás blížící se rockový festival, a pak také dechovky," doplnil Dostál.

Krásné vzpomínky bude mít na folkáč jeho dramaturgyně Blanka Prudilová.

„Bylo to nádherné období, kde jsme se setkávali s muzikanty a posluchači. O to více, mě mrzí, že to skončilo. Dělala jsem to ve volném čase a vůbec toho nelituji," přiznala.

Podle ní je těžké v dnešní době přilákat veřejnost – akcí v okolí je hodně.

„Není ani tak těžké festival uspořádat, konkurence je ale v létě obrovská. Je to krátké období a spousta akcí v regionu se kryje. Konají se dvě, tři ve stejný termín," vysvětlila.

I to je zřejmě důvod, proč si festival nenašel více fanoušků.

V posledních letech se navíc Dřevohostické folkáč konal ve stejný termín jako podobně zaměřený Tovačovský portál.

O ten se příznivci folku nemusí letos bát – jeho sedmnáctý ročník se bude konat 14. a 15. srpna.