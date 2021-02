Dřevohostice jsou vyhlášené bohatým kulturním životem a před deseti lety získal městys Modrou stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku. Vrátíte se opět k nabitému kulturnímu kalendáři?

Na kulturu jsme rozhodně nerezignovali - a je pořád naší chloubou, ať už se dělá setkání dechovek, rockový festival nebo třeba slet čarodějnic. Pokud to situace jen trochu umožní, budeme v tradici pokračovat. Původně jsme chtěli uspořádat i Tříkrálovou sbírku a sháněli dokonce velblouda. Nakonec se ale kvůli epidemiologické situaci koná jen on-line. Největší akcí by měla být letos v létě slavnost, při které bude zavěšen do renesanční zvonice nový zvon.

Jako starosta se do kulturního dění v obci aktivně zapojujete a dokonce si občas střihnete i epizodní roli v představení ochotnického divadelního souboru. Na jakou hru nejraději vzpomínáte?

Divadlo v Dřevohosticích má dlouhou tradici, která sahá až do roku 1890. Když jsem se kdysi díval do kroniky divadla, zjistil jsem, že naši ochotníci hráli ve dvacátých letech minulého století až osm představení ročně. V divadle hrál můj děda, ale i můj otec. Já sám jsem začínal v sedmdesátých letech v dětských rolích - a pár epizodních si střihl i jako starosta. Zatímco v dobách normalizace bylo při představení hry Čapajev více herců na pódiu než diváků v publiku, teď je na premiéře vždy natřískaná sokolovna. S každou novou hrou navíc ochotníci obrážejí okolní vesnice. Divadlo je tedy u nás obrovský fenomén. Velký úspěch měly hry Dívčí válka, ale i Světáci nebo Rychlé šípy. Rád vzpomínám na Světáky, kde jsem si zahrál menší roli policisty.

Kdybyste chtěl nalákat turistu do Dřevohostic, co byste mu ukázal?

V době adventu by to byl určitě velký figurální betlém na náměstíčku, jehož postavy jsou inspirovány skutečnými obyvateli naší obce. Letos měl velký úspěch a přišlo se na něj podívat 50 až 60 lidí denně. Loni se nám podařilo spravit také malý mechanický farní betlém, který byl dlouhá léta v kostele a nyní je k vidění na zámku. Turistu, který má rád historii, bych určitě nalákal na zámek v Dřevohosticích, který je zajímavý tím, že je zde vodní příkop. Zajímavostí je i naučná stezka v lese a před dvěma lety jsme revitalizovali rybníky, které se staly místem relaxace. Uvažujeme, že k nim v budoucnu přivedeme i chodník.

Jak na městys dolehla koronavirová krize?

Potěšilo nás, že po dlouhých diskusích v parlamentu se osmdesát procent daňového výpadku, kterého jsme se obávali, obcím vrátí. Přesto postiženi budeme - předpokládám, že to bude částka 1,5 milionu korun. Už jsme na to reagovali a některé projekty odsunuli a budeme je dělat jen za předpokladu, že na ně získáme dotaci. Odsunout ale nemůžeme zakázku na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci, která se rozběhla v loňském roce a děláme ji společně s ČEZ. V roce 2020 se prováděly nové stožáry veřejného osvětlení ve čtyřech ulicích a v tomto roce bychom rádi pokračovali v dalších pěti.

Budeme pokračovat i v opravách na zámku. Loni jsme pod dohledem památkářů kompletně zrekonstruovali tři místnosti ve druhém poschodí. Konzultace musely kvůli pandemii probíhat on-line a úsměvné bylo, že jsme si posílali s památkářkou přes počítač barevné odstíny a nikdy se nemohli domluvit, jestli je modrá dostatečně modrá nebo málo modrá. Nakonec jsme to ale dali dohromady a místnosti v zámku zrenovovali. Nyní bychom chtěli nahradit betonovou plochu za zámkem žulovou kostkou, což je investice za zhruba 400 tisíc korun. Předpokládám, že se nám podaří zajistit alespoň polovinu této částky z dotace ministerstva kultury.