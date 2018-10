Dřevohostice slavily: podávaly se ústřice a hosté byli svědky popravy

Velkolepé oslavy u příležitosti 650. výročí od první písemné zmínky mají za sebou Dřevohostice. A jak už to bývá v městečku zvykem, kulturní akce se vydařila na výbornou a návštěvníci tak nešetřili chválou. Hlavní program se odehrával v zámecké zahradě a vystřídala se v něm celá řada účinkujících.

Oslavy byly zahájeny dřevohostickou fanfárou a proslovy stávajícího starosty i dvou bývalých čelních představitelů obce.

„Naše obec má poměrně bohatou historii, a tu je třeba si stále připomínat. Některé významné události, které se zapsaly do dějin, mají možnost návštěvníci si připomenout právě scénkami, které zde v rámci oslav zhlédnou,“ uvedl starosta Dřevohostic Petr Dostál.

Návštěvníkům tak žáci místní základní školy připomněli divadelní scénkou například skutečnost, že městečko mělo výsadu hrdelního práva, což dokládá i pět věžiček umístěných na radnici. Na podiu se tak konala poprava vysloužilého vojáka Pavla řečeného Veselého za svatokrádež.

Dále Klub vojenské historie francouzského císařství připomněl, že po bitvě u Slavkova v roce 1805 byl do Dřevohostic přemístěn lazaret, který měl kapacitu dvě stě padesát vojáků, z nichž sto padesát zde zemřelo. Lidé tak mohli sledovat ukázku rekonstrukce amputace horní končetiny jednoho z vojáků, ale seznámeni byli i s dobovými uniformami.

Vedle mateřské a základní školy se v programu dále představily snad všechny místní zájmové organizace. Svůj um předvedly mažoretky Tadomi, akrobatickými kousky se pochlubily gymnastky, divadelní scénkou pobavili i klienti místního ústavu sociální péče Dominika. Návštěvníci dále zhlédli ukázku zásahu hasičů, svou činnost prezentoval kynologický klub a myslivecké sdružení.

Děti se mohly povozit na koních místního Jezdeckého oddílu Grácie, posluchačům se představil také pánský pěvecký soubor Fčelka i místní kapela Kalíšek.

Oslav se zúčastnili i mnozí významní hosté, jako například profesor a lékař Květoslav Šipr, který v Dřevohosticích působil bezmála třicet let a nezapomenutelně se tak vryl do paměti mnohých pamětníků.

„Mé začátky byly dosti složité. Do Dřevohostic jsem totiž nastoupil poté, co jsem se vrátil z kriminálu, kde jsem strávil deset měsíců za rozvrácení republiky za činnost mezi mládeží. Na roky, které jsem zde strávil, ale vzpomínám rád. Do mého obvodu spadal i současný domov pro seniory v Radkově Lhotě, svěřenci výchovného ústavu i sociálního ústavu. Takže obvod to byl skutečně veliký,“ vzpomněl doktor Květoslav Šipr, který po odchodu z Dřevohostic pracoval na II. Interní klinice Fakultní nemocnice v Brně a krátce na to založil Ústav rodinného lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

„Je velkou zásluhou vedení obce, že se její vzhled výrazně zlepšil. I když jsou zde velké rozdíly. Některé domy jsou k nepoznání, jiné stále stejné jako před třiceti lety,“ poznamenal lékař, který na oslavy dorazil v doprovodu svých dětí.

Na sobotních oslavách 650. výročí od první písemné zmínky byl zajímavý nejen program, ale také občerstvení. Vedle tradičních specialit z grilu se totiž podávaly také ústřice a krevety.

„Oslavy se mi moc líbí. Program se vydařil a jídlo je taky super. Ochutnali jsme snad všechny speciality. Jsem také překvapená, kolik přišlo lidí. Líbí se mi, že se zde setkaly snad všechny místní organizace, což se hned tak nevidí,“ řekla jedna z návštěvnic Ivana Pešáková

V Dřevohosticích žije v současné době 1495 obyvatel. Na úbytek si vedení obce nestěžuje.

„Když jsem nastupoval před dvanácti lety do funkce, žilo tu 1550 lidí. Pokles tedy není tak velký, což je dáno i tím, že se u nás daří firmám, které tu zajišťují zaměstnanost. Zájem o naše městečko je patrný i na poptávce o stavební místa. Nabízeli jsme šestnáct stavebních parcel, z nichž jedenáct už je prodaných,“ sdělil starosta Dostál. Obci byl v roce 2008 navrácen titul městys.

„Chtěli jsme to kvůli historickému významu, ale žádné výhody nám z toho neplynou. Ani po finanční stránce. Šlo spíše o navrácení něčeho, co nám kdysi náleželo,“ vysvětlil Petr Dostál.

Autor: Dagmar Rozkošná