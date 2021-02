Podle dřevohostického starosty Petra Dostála se otevírací doba na poště změnila loni v říjnu.„Projednávali jsme to nejprve osobně, ale pak nám přišel dopis, že nastavují jednotnou otevírací dobu a zavádějí nový model na venkově. Proč ale nenastaví tento model tak, aby vyhovoval lidem?,“ pozastavuje se starosta.

Zatímco dříve mohli občané zajít na poštu každý den v dopoledních i odpoledních hodinách, teď se jejich čas pro vyřízení záležitostí zúžil.

„V pondělí a ve středu je pošta dopoledne zavřená, takže v petici žádáme, aby se v těchto dnech otevřela alespoň od 11 do 12 hodin. V úterý, ve čtvrtek a v pátek je zase odpoledne otevřeno jen od 13 do 14 hodin. Chtěli bychom rozšířit dobu pro styk s veřejností alespoň o hodinu, tedy do 15 hodin,“ upřesňuje.

Místní obyvatelé vnímají jako nepodařený vtip také informaci na ceduli, která je odkazuje na nejbližší pobočku, jež je v případě uzavření provozovny místní pošty obslouží - v olomoucké Galerii Šantovka, vzdálené asi třicet pět kilometrů.

Starosta tak na úřadě vyřizuje stížnosti občanů - nejen místních, ale i z okolních obcí Radkova Lhota, Radkovy, Křtomil, Lipová, Turovice a Nahošovice.

„Jednou dopoledne k nám přišla třeba babička z Radkov, že si všechno objela na kole - byla u doktora, v obchodě a chtěla zajít i na poštu. Tam si ale na ceduli přečetla, že je zavřeno a má si zajet do Šantovky. To už lidem připadá trochu jako výsměch. V obci Radkovy, ale ani Lipové nebo Turovicích nemají obchod, takže lidi nakupují u nás. Chtějí tedy spojit nákup i s návštěvou pošty, když už se sem vypraví,“ vysvětluje starosta.

První den podepsaly desítky

Petiční archy jsou k dispozici nejen na úřadě v Dřevohosticích, ale i v obchodě U Nedělů a prodejně Enapo. První den se pod petici podepsaly desítky místních lidí, ale přidávají se i z okolních vesnic. Například starostka nedalekých Křtomil.

„Lidé od nás jezdí k doktorovi a na nákup do Dřevohostic dopoledne. Přikláněli bychom se tedy k tomu, aby se občanům přizpůsobily i úřední hodiny na poště, která přece avizovala rozšíření balíkovny a nabídky služeb. Tohle je ale krok zpátky,“ myslí si starostka ze sousedních Křtomil Eva Kubíčková.

Česká pošta: Prodloužili jsme dobu

Česká pošta podle jejího mluvčího Ivo Vysoudila upravila otevírací dobu pobočky v Dřevohosticích na podzim loňského roku spolu s dalšími zhruba patnácti sty pobočkami napříč republikou.

„Důsledkem změny bylo mimo jiné prodloužení hodin pro veřejnost v některých dnech až do 18 hodin, přičemž tento požadavek vyplynul z požadavků klientů, kteří se mnohdy na pobočku pošty kvůli pracovní době nedostali,“ vysvětlil.

Podzimní změny provozní doby nyní Česká pošta vyhodnocuje.

„A to samozřejmě jak v rámci specifického předvánočního provozu, který znamenal extrémní zátěž, tak i nyní, kdy je zájem srovnatelný se zbytkem roku. V případě, že bude rozsah otevíracích hodin pro veřejnost nedostačující, je možná jeho další úprava,“ naznačil.