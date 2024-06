Svatý Florián. Tak se jmenuje nově odlitý zvon, který v neděli rozezní renesanční zvonici v Dřevohosticích. Doplní tak dva větší zvony - Maria s reliéfem Panny Marie Svatohostýnské - a svatý Havel, jež byly v roce 2021 slavnostně vysvěceny tehdejším olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Sto osmdesát osm kilogramů vážící zvon byl v pondělí převezen ze známé zvonařské dílny v Brodku u Přerova do dřevohostického kostela sv. Havla.

Přerov Dřevohostice, zvon | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Do renesanční zvonice jsme už před třemi lety umístili dva větší zvony, na jejichž pořízení vznikla v obci veřejná sbírka. Nikdy jsem si ale nemyslel, že se podaří odlít i ten třetí. To je opravdu rarita, aby byla zvonová stolice kompletní a osazena třemi zcela novými díly,“ přiznává starosta Dřevohostic Petr Dostál.

Ve veřejné sbírce, kterou městys ve složitém období koronavirové pandemie uspořádal, se sešlo neuvěřitelných 750 tisíc korun. I proto mohly být nakonec namísto jednoho zvonu odlity dva. Nejprve to byl 640 kilogramů vážící zvon, nazvaný Maria a ozdobený reliéfem Panny Marie Svatohostýnské. Svatý Havel o váze 350 kilogramů je dekorován obrazem svatého poustevníka, jemuž je zasvěcen dřevohostický kostel.

„Původní zvon Maria, který přečkal obě světové války, pukl symbolicky v roce 1948. Mohutné dílo odlil v roce 1721 v Olomouci Jan Antonín Behr,“ přiblížil starosta Dostál.

Přispěl Sbor dobrovolných hasičů

Nápad na zhotovení třetího zvonu vzešel od místního Sboru dobrovolných hasičů, který letos slaví 140 let a rozhodl se jej darovat obci. „Finanční prostředky jsme shromažďovali delší dobu z různých společenských a kulturních akcí. Příspěvky ale poskytli také samotní členové sboru. Už v době, kdy se pořádala veřejná sbírka na vznik dvou nových zvonů, nás napadlo, že bychom ten poslední pořídili my a jmenoval se svatý Florián,“ řekl Martin Josiek, velitel Sboru dobrovolných hasičů v Dřevohosticích.

Hasiči na zvon přispěli částkou 200 tisíc korun, farníci darovali 100 tisíc a obec financovala veškeré příslušenství.

Třetí zvon byl odlit podobně jako ty předchozí ve vyhlášené dílně v Brodku u Přerova. „Váží 188 kilogramů, má průměr 665 milimetrů a je vyrobený ze zvonařského bronzu. Autorem je Leticie Vránová-Dytrychová a výzdobu zhotovil Stanislav Mika. Svatý Florián bude znít tónem Dis 2. Na spodním okraji je napsáno, že zvon věnují hasiči a farníci z Dřevohostic,“ shrnul místostarosta městyse Stanislav Čížek.

Zvon nesoucí jméno patrona hasičů bude slavnostně vysvěcen v neděli 30. června v kostele sv. Havla. I proto vedla jeho cesta z Brodku nejprve do zdejšího svatostánku, kde bude nazdoben květinami. „Mši svatou slouží v neděli místní farář Zdeněk Mlčoch, pro kterého to bude zároveň rozloučení s místní farností. Po pěti letech totiž odchází na nové působiště - bude dělat faráře na Vsetíně,“ zmínil dřevohostický starosta Petr Dostál.

„Zvon se poprvé rozezní dvě a půl hodiny po požehnání - tak to máme alespoň domluvené s montážníkem, který spolupracuje s brodeckou zvonařkou a přijede ze Slovenska. Po poledni převezeme zvon ke zvonici a do půl třetí odpoledne bude zavěšen. O půl třetí by se měl poprvé rozeznít - nejprve sám a potom se dvěma dalšími,“ uzavřel starosta.