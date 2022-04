Když vznikl nápad uspořádat sbírku na nové zvony, zřejmě vás vůbec nenapadlo, že místo jednoho budete moci díky finančním darům patriotů městečka a štědrých dárců pořídit zvony dva. Jak slouží?

Do renesanční zvonice u kostela jsme pořídili dva zvony a obnovili tak tradici dávného zvonění. Určitě jsou svědkem velkého místního patriotismu, o čemž svědčí i to, že do veřejné finanční sbírky přispělo více Starosta Dřevohostic Petr DostálZdroj: Deník/Dagmar Rozkošnánež 270 dárců. Tuto věc podpořily všechny obce farnosti, soukromé osoby, podnikatelé i spolky. Historická chvíle pak nastala 14. srpna minulého roku, kdy olomoucký arcibiskup Jan Graubner oběma novým zvonům požehnal. Ještě téhož dne v podvečer byly zvony vyzvednuty na věž místní zvonice a hned se rozezněly. Byl to krásný výsledek naší snahy a radostná událost.

Oba zvony se zrodily v dílně paní Leticie Vránové-Dytrychové, a to i za účasti některých našich zastupitelů, pana faráře a několika členů farního společenství. Když se tehdy valila ta ohromná žhavá hmota do formy v licí jámě, připadalo nám to jako tajemný rituál. A když pak později arcibiskup zvony žehnal a kropil svěcenou vodou, síla toho okamžiku byla až neskutečná. Opravdový odkaz příštím generacím. Oba zvony nahradí původní, tři sta let starý jménem Maria. Ten přečkal Napoleona i obě světové války a byl pro nás ohromně hodnotný. Z důvodu obnovené praskliny byl ale už delší dobu mimo provoz. Loni tak naše městečko znovu získalo svůj ztracený hlas, který nyní bude určovat rytmus v Dřevohosticích po mnoho dalších let. Já osobně věřím, že oba nové zvony budou znít vždy jen vesele a radostně.

Můžete přiblížit, jaké zásadní investice v Dřevohosticích se v minulých letech podařilo realizovat?

Asi bych musel mluvit o celém spektru hodně rozdílných stavebních akcí, kterými jsme se za poslední dva tři roky zabývali. Někdy u toho bylo více únavy než uspokojení, ale většinou se nám dařilo postupovat ve shodě s představami občanů. Největší ohlas zaznamenala revitalizace dvou rybníků za obcí. Kdysi tam byla jen bažina, později rybníčky odlehčující mlýnskému náhonu. Celé to staré vodní dílo dlouho chátralo, v devatenáctém roce se nám podařilo získat dotaci, rybníky vyčistit, prohloubit a zvětšit. Vybudovalo se mokřadlo a dá se říct, že celý zásah do krajiny byl proveden odborně a zároveň citlivě. Dnes je to velká přírodní scenérie, místo oblíbených výletů a nedělních procházek.

Stejně důležitá byla i obnova sportovního areálu „Za Sokolovnou“. Tomu předcházelo určitě prozíravé rozhodnutí o převedení majetku Tělocvičné jednoty Sokola do majetku obce. Ještě si tam pamatuji škvárové hřiště, požadavkům neodpovídal ani pozdější antukový povrch. Když ale chcete děti a mládež dostat ke sportu, musíte vytvořit hodně dobré podmínky, aby se pak do toho mohli mladí pořádně opřít. Nový bezúdržbový povrch hřiště vyhovuje, areál je celý oplocený, povrchy jsou vydlážděny, navíc bylo provedeno hřiště na plážový volejbal a v blízkosti je i travnaté hřiště na malý fotbal. Po položení nové kanalizace byla provedena rekonstrukce vozovky a chodníků v ulici Lapač, také se pokládal nový asfaltový povrch na vozovku v ulici Lesní. Hodně trpělivosti jsme museli projevit při odstraňování vlhkosti z venkovního zdiva objektu zámku. Akce se prováděla v době přísných koronavirových opatření, stejně náročná byla i stavební obnova tří místností ve druhém poschodí zámku. A jako červená nit se obdobím posledních tří let prolínala výstavba nového veřejného LED osvětlení - dnes je už ve více než polovině obce.

Jaké jsou vaše plány na nejbližší období? Co chystáte?

Plánů a optimismu je hodně. Někdy je ale trochu přibrzdí nedostatečná podpora z ministerských fondů. Jeden příklad: Měli jsme vypracovaný projekt na rekonstrukci vozovky a chodníků v ulici Školní, přerovským magistrátem vydané stavební povolení, a pevně věřili, že úředník v Praze přes tu horu papírů pozná nutnost přidělení dotace pro tuto ulici, kde chodí denně téměř 300 dětí do školky a do školy. Přesto úsilí o získání dotace nebylo vyslyšeno.

Opravu ulice jsme ale nevzdali. Sice jsme vyčerpali schválený bankovní úvěr, vynaložili hodně financí ušetřených z minulých let, ale rekonstrukce celé ulice je dnes těsně před dokončením…

Do křižovatky ulice Školní ústí ulice Lány a právě opravou této dlouhé cesty chceme v rekonstrukci místních komunikací pokračovat i letos. Také chceme ve spolupráci s Povodím Moravy vyčistit od nánosů říčku Bystřičku, a to v délce téměř jednoho kilometru. Pokračovat budeme i ve výstavbě veřejného osvětlení a připravovat pro následné zateplení musíme objekt sokolovny.

Plánujete v obci výstavbu nových rodinných domů?

Zhruba před pěti lety jsme zahájili výstavbou inženýrských sítí přeměnu školní zahrady na stavební pozemky. Byla postavena nová vozovka, chodník i osvětlení a vlastně vznikla celá nová ulice „Jabloňová“. Dnes je všech takto vzniklých 16 stavebních parcel prodáno a na většině z nich už stojí nové rodinné domy. Zdá se, že je v obci silný zájem o stavební místa a nemusíme se divit, proč. Zázemí pro mladé rodiny je určitě vyhovující. Je zde škola i školka, zubař i obvodní lékař, pracovní příležitosti nabízí zdejší zemědělské družstvo, společnost Z+Z elektromotory a kovovýroba DSD. Dostatečné zázemí je zde i v podobě obchodů a služeb, o kultuře se ani nemusím zmiňovat. V současnosti připravujeme projekt rozšíření tamních stavebních parcel o dalších sedm a výstavbu rodinných domků chceme i nadále podporovat.

Městys žije kulturním životem. Podíl má na tom spolek Kratochvil



Zatímco v jiných obcích se kulturní a společenský život po covidové pauze teprve rozjíždí, v Dřevohosticích se nikdy nezastavil. Akce, i když možná v trochu jiném provedení, se tam pořádaly i v době nouzového stavu. Mohou za to aktivní lidé, kteří neumějí jen tak sedět se složenýma rukama v klíně. Soustředěni jsou do spolku s názvem Kratochvil.



O zábavu a kulturní akce se v Dřevohosticích stará spolek Kratochvil.Zdroj: Spolek Kratochvíl„Je nás asi patnáct a těch akcí, které pořádáme, je více. Většina z nich má zázemí na dřevohostickém zámku, kde nás teď čekají třeba Velikonoce. Na podzim děláme tradičně Zámecké strašení a Vinobraní. V létě jsou to akce zaměřené hlavně na děti, od příměstských táborů, sportovních klání až po seznámení se zapomenutými lidovými řemesly na zámku,“ přiblížila vedoucí spolku Kratochvil Věra Obkračilová.



Podle jejích slov mají lidé o kulturu v Dřevohosticích zájem. „Je to dáno asi tím, že jsou tak zvyklí. Ostatní spolky jsou tu také hodně aktivní. U nás v Dřevohosticích je spíše problém najít volný termín k uspořádání nějaké akce. Kulturní kalendář máme na celý rok nabitý,“ doplnila Věra Obkračilová.



To, že lidé na akci přijdou, je pro členy Kratochvilu hnacím motorem. „Nejlepší motivací je dobrá návštěvnost a pochvala. Ta vždycky potěší. Organizace akcí je náročná, ale v podstatě už jsme ženské ve věku, kdy máme odrostlejší děti, a tím pádem jsou ruce volnější,“ uzavřela Věra Obkračilová.