Drama v ledové Bečvě: Příště bych si vyzul boty, říká zachránce mladíka

Čtyřiadvacetiletý mladík, který se zkusil v neděli ráno projít po tajícím ledu na řece Bečvě v Přerově, a málem se při tom utopil, vděčí za svůj život šťastné náhodě.

Ve chvíli, kdy ho sevřela ledová Bečva, projížděla náhodou kolem policejní hlídka.

Díky duchapřítomnému zásahu dvou strážců zákona - Milana Fajkuse a Petra Okáče - dostal mladík druhou šanci.

„Vraceli jsme se asi kolem šesté hodiny ráno ze zásahu a v řece Bečvě poblíž mostu Míru zahlédli mladíka, jak se topí. Máchal kolem sebe rukama, a tak jsme okamžitě otočili auto na nábřeží Edvarda Beneše, a vydali se rychle ke břehu,“ líčí policista z Obvodního oddělení policie 1 v Přerově Milan Fajkus.

Při záchraně mladíkova života policista neváhal ani vteřinu.

„Nemohl jsem dopustit, aby zajel pod hladinu. Spustil jsem se za ním na led a snažil se ho přitáhnout za ruku. Led byl ale moc tenký, a tak jsem za ním sklouzl do vody. Pořád jsem ho držel za ruku, protože kdybych ho pustil, tak bych ho ztratil,“ popisuje drama na řece Bečvě Milan Fajkus, který prý v takové chvíli ocenil, že kdysi závodně plaval.

Do bezvýchodné situace zasáhl jeho kolega Petr Okáč, který se za nimi vydal s tažným lanem.

„Držel se ale v bezpečné vzdálenosti od nás, aby pod ním led také nepraskl. Protože by nás kolega neutáhl oba, nejprve si malinko přitáhl mě, a já pak zase toho mladíka. Stahovalo mě to dolů, ale pod hladinu jsem naštěstí nezajel,“ podotýká.

Pomohl i řidič, který jel kolem

Se záchranou tonoucího pomáhal oběma policistům i řidič, který jel kolem.

Když viděl, co se děje, hned zastavil. I on přitahoval lano tak, aby se dostali do bezpečí.

„Nakonec jsme se oba dostali na břeh. Mladík byl sice podchlazený, ale děkoval za záchranu. Hasiči a lékaři záchranky se o něj postarali a převezli ho do přerovské nemocnice,“ líčí.

On sám prý zdravotní následky z pobytu v ledové vodě neměl.

„Jen mi to trochu sedlo na průdušky, ale není to nic dramatického,“ říká policista.

Kdyby se prý v takové situaci ocitl znovu, zachoval by se stejně.

„Jen boty bych si příště vyzul, protože byly moc těžké, a táhly mě dolů,“ uzavírá.