Dovolená v psím hotelu? Zájem je v Přerově přes léto značný

Vyrazit na dovolenou do zahraničí s pocitem, že pejsek během nepřítomnosti svého pána nijak nestrádá, má pohyb a netrpí samotou. Možnosti „ubytovat“ své čtyřnohé miláčky na týden nebo dva v psím hotelu využívá během letních prázdnin stále více Přerovanů. Za klidný spánek jsou si přitom lidé ochotni připlatit. S kočkami je to složitější - do jejich hlídání se provozovatelé zařízení v Přerově zrovna nehrnou.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jana Zavadilová

Komplexní péči o pejsky nabízí ve městě firma Eastwind Dog Center, kterou lidé najdou v lokalitě Staré Rybníky v Předmostí. Provozuje nejen psí hotel, ale nabízí i službu PET Taxi. „Zájem je v době dovolených velký a aktuálně zde máme ubytovaných patnáct pejsků - od jorkšíra a čivavy až po německého ovčáka a rotvajlera. Protože jsou naši klienti i z větších měst, Brna nebo Ostravy, nabízíme jim možnost PET Taxi. To znamená, že si pro pejska přijedeme autem, a pak ho majitelům zase dovezeme,“ přiblížila jednatelka společnosti Vendula Smékalová. Samosběr česneku v Bochoři neplánují. Rusáka i Havla si lidé rezervují Podle ní volí někteří majitelé nejen variantu pobytu, ale i výcviku. „Mnozí toho využijí, takže když se vrátí z dovolené zpět, mají pejska vycvičeného. I cenově je to pro ně výhodné - většinou tedy volí službu ubytování a výcvik. Řada lidí chce pohlídat psa jen přes den - třeba pokud potřebují vyrazit na třídní sraz, svatbu nebo na motorky. Aby neměli výčitky, že jejich pejsek strádá, ráno ho sem přivezou a večer si ho zase vyzvednou,“ řekla. Hlídání psů má podle ní svá pravidla a je důležité zajistit nejen jejich komfort, ale i bezpečí. „Menší a velcí pejsci jsou tedy zvlášť a mrňata máme vždy pod dohledem. Je to hlavně z důvodu váhového rozdílu mezi psy. Snažíme se volit parťáky a smečky úměrně velikosti, ale když je tu na hlídání poklidný labrador, který si jen čenichá, můžeme ho vypustit i s menšími pejsky. Pokud je pes zvyklý na své granule, je vždy lepší mu je přibalit na cestu, nebo nás informovat, čím majitel krmí, aby nedošlo k nějaké intoleranci,“ řekla. Cena za denní pobyt pejska v hotelu je 350 korun. Své čtyřnohé přátele nechávají mnozí majitelé v době dovolených také v městském útulku pro zatoulaná zvířata, který se nachází v Dluhonské ulici v Přerově. „Většinou máme o prázdninách psí hotel plný. V červenci jsme měli pořád obsazeno, v srpnu tak z padesáti procent. Rezervace máme ale už i na září,“ shrnula vedoucí útulku Gabriela Navrátilová. „Někdo našich služeb využívá, když jede na dovolenou nebo prodloužený víkend, jiný kvůli hospitalizaci v nemocnici nebo pobytu v lázních. Už jsme tu ale měli jednoho pejska i po dobu tří týdnů, a to během covidu, když byli majitelé v karanténě,“ zmínila. Háravé feny neberou Pro přijetí musí být pes zdravotně v pořádku, odčervený a načipovaný. Detaily podmínek jsou uvedeny na webu útulku. „Pokud má majitel dva pejsky, mohou tu být spolu. Nepřijímáme ale háravé a březí feny,“ uvedla. Provoz psího hotelu je izolovaný od kotců útulku, každé zařízení funguje zvlášť. „Lidé zaplatí podle velikosti pejska od 160 do 200 korun za den. Tato částka ale nezahrnuje krmení,“ zmínila. Hlídání koček provozovatelé v Přerově nenabízejí. „Kočky to špatně snášejí, je to pro ně stres. Nemáme ani potřebnou kapacitu,“ uzavřela Gabriela Navrátilová.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu