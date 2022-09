Zubních lékařů je dnes v Přerově zoufalý nedostatek - mnozí totiž odešli do důchodu, nebo se na to chystají. Ani zubaři s dlouholetou praxí si ale nemyslí, že dotace 200 tisíc korun někoho naláká.

„Obsazenost daných regionů by měl řešit kraj a ministerstvo zdravotnictví. Dříve byl na daný region určitý počet úvazků, ale od jisté doby se to nerespektuje - a za to odpovídá ministr zdravotnictví a kraj. Důsledkem je, že lékaři odcházejí do důchodu, ale nikdo po nich praxi nepřevezme,“ zhodnotil jeden z přerovských stomatologů.

Částka 200 tisíc korun podle něj ani zdaleka nepokryje skutečné náklady na vybavení ordinace.

„Ty náklady jsou samozřejmě mnohem vyšší. Jen rentgen stojí 150 tisíc korun, takže základní vybavení včetně křesla přijde zhruba na 1,5 milionu korun. K tomu je zapotřebí přičíst finance na pronájem prostor, energie či plat zaměstnance. Srovnatelnou dotaci jako město navíc nabízí i komora,“ dodal.

Přerov láká nové zubaře, nabízí jim peníze na rozjezd

Dotační program přerovské radnice pro doktora, který si zřídí či převezme stávající praxi s odborností praktické lékařství, přilákal pouze praktiky. Město s nabídkou přišlo na jaře letošního roku a na podporu bylo vyčleněno rovněž 200 tisíc korun.

„Tuto částku jsme chtěli poskytnout jednomu žadateli, který provozuje praxi od ledna 2021, nebo si ji do konce letošního roku hodlá zřídit. O dotaci se přihlásili dva lékaři - Denisa Vitásková, která ordinuje U Výstaviště, a Ladislav Štěpánek, jenž má praxi v ulici Na Odpoledni,“ upřesnil náměstek přerovského primátora Petr Kouba.

Protože oba žadatelé splnili kritéria a při bodovém hodnocení dosáhli stejného počtu bodů, proběhlo v souladu s pravidly losování, které rozhodlo, že se stane příjemcem dotace praktik Ladislav Štěpánek.

Ten převzal praxi po lékařce, která v Přerově léta působila, v kartotéce má 1 400 jmen a další zájemce o péči přibírá.

„V žádosti o dotaci lékař uvedl, že hodlá peníze využít mimo jiné na nákup přístrojového vybavení, má v plánu pořídit vyšetřovací lůžka a tlakový holter či EKG přístroj s možností propojení s ambulantním softwarem,“ vyjmenovala mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Radní na svém zasedání minulý týden doporučili zastupitelům, aby částku 200 tisíc korun přiznali v rámci individuální dotace také lékařce Denise Vitáskové, jejíž ordinaci navštěvuje 1 300 pacientů - a další zájemce rovněž přijímá. O návrhu budou jednat zastupitelé na svém nejbližším zasedání, které se uskuteční v pondělí 5. září.

Peníze získané v rámci dotací může praktický lékař využít na věcné a technické vybavení ordinace, pořízení moderních lékařských přístrojů nebo na úhradu nájemného.

