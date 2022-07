Není to poprvé kdy tento ostravský soubor rušil své představení pro Dostavníčko s divadlem.

„Před třemi lety jsme sem přijeli a po dvaceti minutách se zpustil takový slejvák, že jsme nemohli pokračovat. Dneska to vypadá, že ani nezačneme,“ sdělil režisér a osvětlovač divadla Petr Rada.

Organizátoři akce naplánovali divadla na sedm čtvrtků v době letních prázdnin do prostor mezi hradbami přerovského zámku. Kdyby pršelo mají domluvené prostory klubu Teplo. Ty ale nemohli divadelníci využít v případě zahajovací hry.

„Zrovna dneska není možné představení přesunout. V sále, který máme pro nepřízeň počasí domluvený, rekonstruovali podlahu a bohužel nás tam nemohou pustit. Doufali jsme, že dnes ho nebudeme potřebovat, ale počasí neporučíme,“ uvedla herečka Divadla Dostavník, které čtvrtky mezi hradbami organizuje.

Soubor své vystoupení posunul o půl hodiny, ale ani to nepomohlo a déšť neustal. Představení o dvou hercích tak byly pořadatelé nuceni zrušil úplně a nabídli náhradní termín. Soubor Devítka se do Přerova vrátí 1. září a ze zahajovacího představení se tak stane uzavírací. Komu by termín nevyhovoval, může vstupenku vrátit v kanceláři Městských informačních služeb a dostane zpátky své peníze.

„Je mi to moc líto, těšila jsem se. Ale samozřejmě to není ničí vina. Lístek si schovám a půjdu znova v září,“ posteskla si Pavlína Halamová.