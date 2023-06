Vzpomínkou na dlouholetého producenta přerovského Divadla Dostavník Ivo Kolaříka, který dokázal během představení neotřelým způsobem vtáhnout do děje diváky, začala ve čtvrtek odpoledne v Galerii města vernisáž výstavy k desetiletému jubileu oblíbeného letního festivalu Dostavníčko s divadlem.

Deset let konání oblíbeného letního festivalu Dostavníčko s divadlem mapuje výstava, která začala ve čtvrtek odpoledne vernisáží v Galerii města Přerova. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Je to vzpomínková retrovýstava, která je ohlédnutím za deseti ročníky festivalu. Vzpomínáme prostřednictvím fotografií, rekvizit i audiovizuálního záznamu. Fotografický materiál je rozdělen do několika sekcí - představujeme současné i historické plakáty, fotografie z vybraných představení a snímky naší Fix populi, na kterou mohou návštěvníci zaznamenat své bezprostřední dojmy po zhlédnutí představení,“ řekl šéf přerovského Divadla Dostavník Zdeněk Hilbert.

Část snímků je věnována i pohledu do zákulisí. „Je na nich to, co divák nemůže vidět, ale k festivalu to neodmyslitelně patří,“ podotkl. Na výstavě nemůže chybět ani vzpomínka na nedávno zesnulého producenta Dostavníku Ivo Kolaříka, který se i v pokročilém věku nechal přemluvit ke ztvárnění divadelních rolí.

Se svou hereckou kariérou se sice rozloučil na derniéře představení Maškaráda v roce 2013, ale diváci ho mohli spatřit na jevišti i později v některé z epizodních rolí. V pětaosmdesáti letech si třeba střihl malou roli ve hře Čtyři vraždy stačí… „Je tedy pochopitelné, že i letošní plakát zdobí jeho portrét,“ dodal Hilbert.

Start obstará představení

Festival Dostavníčko s divadlem letos odstartuje 29. června na prostranství mezi hradbami zcela netypicky - představením Není co skrývat v podání Divadla Dostavník. „Letos jsme si dovolili malou změnu a poprvé zahrajeme na festivalu i my. Vystoupíme s naší aktuální hrou Není co skrývat, která měla teprve nedávno premiéru, takže jsme měli strach, aby na ni lidé přišli. Velmi nás potěšilo, že byly vstupenky v předprodeji už za hodinu vyprodané. Lidé ale nemusejí zoufat, seženou je i na místě,“ podotkl.

Pravidelnou návštěvnicí festivalu Dostavníčko s divadlem je i Milena Malinová, která zanechala na čtvrteční vernisáži svůj vzkaz na „Fix populi“. „Festival je úžasný relax a devadesát pět procent vystoupení mě bavilo natolik, že jsem odcházela naprosto spokojená. Zachránilo nás to hlavně v době covidu, protože se hrálo venku, takže jsme mohli na divadla chodit. Vždy mě pobaví skupina Amadis, takže jejich představení letos určitě nevynechám,“ pochvalovala si.