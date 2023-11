„Dnes jsem obdržel od pana náměstka Michala Záchy jeho rezignační dopis,“ uvedl hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN) ve středu odpoledne po jednání koaliční rady. Zácha působil jako náměstek pro dopravu a sport.

Ve funkci skončí také stíhaný šéf Správy silnic Olomouckého kraje David Štěpánek.

Koaliční rada se podle hejtmana dohodla, že Rada Olomouckého kraje ho odvolá na pondělním zasedání 20. listopadu a následně začne vybírat jeho nástupce.

„Máme velkou zodpovědnost za to, jak budou v této chvíli gesce, které jsou bez svého gesčního, pokračovat, jak bude pokračovat chod Správy silnic Olomouckého kraje a krajského koordinátora integrované dopravy. To jsou všechno subjekty, které byly pod gescí náměstka Záchy,“ dodal Suchánek.

Zácha je šéfem krajské ODS. Regionální rada strany v Olomouci jej v úterý 14. listopadu večer vyzvala, aby složil veškeré volené funkce. „Jsem rád, že přijal rozhodnutí orgánů ODS. Vyzvali jsme jej, aby rezignoval na své stranické funkce, a věřím, že také toto udělá,“ uvedl náměstek hejtmana za ODS Dalibor Horák.

V souvislosti s podezřením z nezákonného ovlivňování veřejných zakázek v oblasti dopravních staveb v Olomouckém kraji zahájila policie stíhání 13 osob. Mezi trestně stíhanými je Záchův vlivný spolustraník, podnikatel Robert Knobloch, kterého ve středu odpoledne poslal brněnský městský soud do vazby.

Ostatní obvinění jsou stíhání na svobodě. Stíhání jsou zástupci stavebních firem a pracovníci správy silnic. Podle Deníku N je mezi nimi i Štěpánkův předchůdce Petr Foltýnek.

Podle krajského náměstka Ivo Slavotínka se jedná o „milník“ a reakce musí být razantní. Pokud by Zácha sám neodešel, byl by podle něj z funkce odvolán.

„Musíme výrazně ‚nasvítit‘ zadávání veřejných zakázek ve správě silnic, musíme nasvítit zadávání veřejných zakázek na Olomouckém kraji,“ uvedl. „Jsem rád, že jsme našli shodu na těchto krocích a že očistíme Olomoucký kraj od kriminálních struktur,“ dodal.

Koaliční rada rovněž zahájila jednání o tom, v jakém formátu a v jaké podobě bude spolupráce současné koalice vypadat.

V Olomouckém kraji vládne koalice Pirátů, STAN, ODS a Spojenců-Koalice pro Olomoucký kraj. „Věřím, že tato jednání s posunou kupředu v nejbližších dnech. Vnímáme, že je to především náš problém, a děkujeme kolegům za vstřícnost,“ uvedl Horák (ODS).

Podle hejtmana Suchánka zatím nepadlo rozhodnutí, že by ODS měla přijít o resort dopravy. „V této chvíli necháváme na ODS, s jakým návrhem přijdou,“ uvedl. Příští jednání koaliční rady proběhne na konci příštího týdne.

V souvislosti s podezřením z nezákonného ovlivňování veřejných zakázek v oblasti dopravních staveb v Olomouckém kraji padla obvinění z přijetí úplatku, podvodu či zneužití pravomoci úřední osoby.

Podle vrchního státního zastupitelství se jedná o trestné činy dílem dokonané a dílem ve stadiu pokusu. „Většině obviněných je kladeno za vinu spáchání těchto trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny a rovněž i trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 trestního zákoníku,“ uvedl vrchní státní zástupce Radim Dragoun.

Jak ve středu dopoledne informoval vrchní státní zástupce, z obviněných se většina k trestné činnosti, která jim je kladena za vinu, doznala.

Kdo je Michal Zácha

Michal Zácha Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Dnes již bývalý náměstek olomouckého hejtmana Michal Zácha se pohybuje v různých politických funkcích za ODS už více než dvacet let, členem strany je od roku 2002.Svou kariéru začínal jako asistent bývalého poslance za ODS Zdeňka Boháče. Do přerovské komunální politiky vstoupil v roce 2010 jako zastupitel za ODS, o rok později se stal ještě za vlády bývalého primátora Jiřího Lajtocha (ČSSD) jeho náměstkem za ODS. V letech 2011 až 2014 měl na starosti rezort majetku.Když se po volbách na podzim roku 2014 dostala k moci na radnici v Přerově koalice hnutí ANO, Společně pro Přerov a KDU-ČSL, působil jako opoziční zastupitel.V letech 2018 až 2022, kdy vládlo hnutí ANO na radnici v Přerově společně s ODS a KDU-ČSL, se stal prvním náměstkem primátora a v gesci měl majetek.Po úspěchu ODS v krajských volbách v roce 2020 byl zvolen náměstkem olomouckého hejtmana a měl na starosti dopravu. Z důvodu zdvojení funkcí opustil v roce 2021 křeslo prvního náměstka primátora na přerovské radnici. Jako radní měl ale nadále na starosti rezort majetku, což opozice tehdy kritizovala.Po komunálních volbách v roce 2022 pomáhal sestavovat radniční koalici, kterou dnes tvoří ANO, ODS - Pomáháme městu a KDU-ČSL. Jako radní za Přerov ustoupil do pozadí a řeší hlavně otázky školství, sportu a grantovou politiku.Od roku 2015 vedl Michal Zácha regionální sdružení ODS, v současné době je předsedou krajského sdružení strany.Kandidoval i do SněmovnyV roce 2019 kandidoval Zácha také do Evropského parlamentu, a to na 28. místě. Zvolen nebyl.Neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny v letech 2013 a 2017. V současné době je i předsedou představenstva společnosti Vodovody a kanalizace v Přerově, ve které mají zastoupení města a obce na Přerovsku. (pu)