Dopravě v Přerově má ulehčit nová silnice. Protne výstaviště

Zhruba do dvou let by mohla protnout areál přerovského výstaviště nová silnice, která propojí část Kopaniny s Lipnickou ulicí.

Doprava v Přerově. Ilustrační foto | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová