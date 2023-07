/VIDEO/ Ráz místní části Přerova - Dluhonic - se s postupující stavbou dálnice D1 mění. Bagry a buldozery tento týden srovnaly se zemí tři rodinné domy, které stály v cestě dálnici a minulostí je i zchátralé hřiště TJ Sokol. Náplastí za zbourané hřiště je zcela nový sportovní areál, jehož stavba v těchto dnech finišuje. Na otevření se mohou fanoušci sportu těšit už 12. srpna.

Stavba dálnice D1 Říkovice - Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Stavebníci pokračují ve výstavbě jednoho z nejsložitějších úseků dálnice D1, který se nachází právě na okraji Dluhonic, a to v prostoru bývalého hřiště. Vrtají se sondy a v minulých dnech proběhla demolice rodinných domů,“ vylíčil předseda výboru místní části v Dluhonicích Oldřich Boráň.

Podle něj se už kvůli stavbě ozývají první stížnosti od obyvatel Dluhonic, kterým vadí nejen hlučnost, ale i znečištění komunikací. „Problémem jsou hlavně vibrace. Koncem června jsme kvůli tomu měli veřejnou schůzi, na které si lidé stěžovali na dopad stavebního provozu. Dohodli jsme se proto s firmou, aby neprováděla práce, které jsou příliš hlučné, o víkendu. Slíbili, že si dají o víkendu pauzu a práce, které způsobují vibrace, nebudou provádět,“ nastínil.

Stavba dálnice D1 v úseku mezi Říkovicemi a Přerovem v letních měsících, kdy jí přeje počasí, výrazně pokročila. Práce probíhají intenzivně na celém úseku - od Říkovic až po Předmostí.

„Na začátku trasy v Říkovicích se zakládají konsolidační násypy v místech, kde bude dálnice překračovat železniční trať. Vznikne zde most přes železniční trať Břeclav - Přerov, který bude mít délku 219 metrů,“ popsal náměstek přerovského primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Nové sportovní hřiště v Dluhonicích

Stávající cesta II/436 směrem na Bochoř se překládá blíže k Lověšicím a hotová bude do konce letošního roku. „Důvodem přeložky komunikace je fakt, že původní cesta stála v trase dálnice. Zasahovala by do vzletového a přibližovacího prostoru letiště v Bochoři,“ vysvětlil.

V budoucnu by měla stávající cesta směrem na Bochoř sloužit výhradně cyklistům. Práce probíhají také poblíž Henčlova, kde se překládaly sloupy vysokého a velmi vysokého napětí. V blízkosti řeky Bečvy začali dělníci zakládat konsolidační násypy, aby bylo možné zbudovat piloty budoucí estakády. Ta je zásadním objektem stavby D1 u Přerova.

Ocelová konstrukce překoná jak řeku Bečvu, tak čtyřkolejnou železniční trať

„Kvůli těmto překážkám byla navržena dlouhá estakáda z ocelových nosníků na betonových sloupech. Mostovka má délku necelý kilometr,“ upřesnil Petr Černík, ředitel stavby ze společnosti Strabag. Tento zásadní projekt realizuje firma Doprastav.

„Pilíře estakády budou začínat v místech vedle Veolie a most překlene řeku Bečvu směrem k Dluhonicím. Je to nejkomplikovanější stavba celého úseku a práce se na ní se naplno rozběhnou v příštím roce,“ upřesnil Tomáš Navrátil.

Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováVýrazně pokročila stavba také v samotných Dluhonicích, kde byly zdemolovány tři rodinné domy. Zbourány byly i objekty na hřišti TJ Sokol Dluhonice, které získalo adekvátní náhradu. Moderní sportovní komplex, který se otevře veřejnosti už 12. srpna.

Sportovní areál se nachází na opačné části Dluhonic - v ulici Na Trávníčku. „Tento týden bylo vydáno kolaudační rozhodnutí a souhlas s užíváním stavby. Zprovoznění nového sportoviště tedy nic nebrání. Součástí areálu jsou hřiště - pro malou kopanou a házenou, ale i tenisový kurt, altánek a potřebné zázemí pro sportovce. Jsou zde dva objekty, ve kterých se nacházejí posilovna, bufet, sklady a šatny. V blízkosti je i parkoviště,“ zmínil předseda výboru místní části v Dluhonicích Oldřich Boráň.

Náklady na nový sportovní komplex se vyšplhaly na 50 milionů korun.