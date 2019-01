Přerov – Domov pro seniory, který byl před necelými dvěma lety s velkou slávou otevřený v Přerově, už nestačí uspokojit zájem důchodců o umístění. Přerovští radní proto nechali úředníky odboru rozvoje města vypracovat studii, která posoudí možnost přístavby dalšího pavilonu.

Přerovský domov pro seniory | Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

K dnešnímu dni zaslalo své přihlášky do přerovského domva pro seniory na 580 žadatelů, místo pro ně není.

„V domově je nyní kapacita jednaosmdesát míst. Další zájemce ale musíme odmítat. Volná místa tak vznikají jen díky přirozenému úbytku obyvatel,“ uvedla ředitelka Sociálních služeb města Přerova Marta Vanišová.

Jedinou možností, jak uspokojit žadatele, je podle ní přístavba pavilonu v areálu domova pro seniory.

„Na nový objekt bylo už před lety vydáno územní rozhodnutí, protože se s ním do budoucna počítalo. Budova má mít tři nadzemní podlaží a kapacitu 56 lůžek,“ doplnil také František Zlámal z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

V současné době úředníci odboru posuzují možnost zbudování pavilonu.

„A to z několika hledisek – ekonomického, tedy kolik by jeho výstavba stála, a potom řešíme i to, co přesně v něm má být. Ve hře je i varianta, že by se zrušila prádelna ve staré části a přemístila do nové. V pavilonu by mohla být i kuchyně a prostory pro rehabilitaci pacientů, “ upřesnil některé návrhy. Finanční kalkulaci si ale zatím netroufá odhadnout.

Za peníze z Pavlovic stavět v Přerově

Přerovští zastupitelé na svém posledním zasedání řešili možnost, že by se část finančních prostředků na stavbu nového pavilonu „ukrojila“ z peněz, získaných prodejem Domova pro seniory v Pavlovicích. Ten totiž radní chtějí úplatně převést do majetku Olomouckého kraje.

„Berme v úvahu, že náš domov důchodců už má malou kapacitu. Navrhuji tedy, aby se v případě prodeje domova pro seniory v Pavlovicích peníze použily na výstavbu dalšího pavilonu domova pro seniory v Přerově,“ řekla v diskusi zastupitelka Ludmila Tomaníková (KSČM).

Její návrh na účelové vázání získaných prostředků podpořila většina přítomných.

Podle náměstkyně přerovského primátora Eleny Grambličková (ODS) ale ani takto získaná částka nebude na stavbu pavilonu stačit. Město tedy bude muset žádat o dotaci.

Pro přijetí nových obyvatel do přerovského Domova pro seniory platí několik kritérií.

„Upřednostňujeme třiceti body Přerováky, a potom také žadatele s nejvyšším, tedy čtvrtým stupněm závislosti, kteří jsou plně odkázáni na cizí pomoc,“ zmínila některé z nich ředitelka Sociálních služeb města Přerova Marta Vanišová.