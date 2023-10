Zoufalý nedostatek míst v domovech pro seniory na Přerovsku může alespoň částečně zmírnit vznik nového zařízení v Turovicích, které přijme více než stovku klientů. V současné době v objektu probíhají úpravy interiéru a vnitřních prostor a finišují přípravy na otevření. Zájem klientů o umístění je podle vedení domova značný.

Instalování nábytku, zařizování pokojů a další úpravy interiéru probíhaly v minulých měsících v novém Domově pro seniory v Turovicích na Přerovsku. | Foto: Se souhlasem Domova pro seniory, Turovice

Projekt Domova pro seniory plánovalo před více než desíti lety bývalé vedení radnice. Jenže obec si tehdy vzala příliš velké sousto.

Turovice na stavbu získaly státní dotaci, ale zhotovitelská firma v průběhu realizace neustále navyšovala náklady - a nakonec odstoupila od smlouvy. Obec kvůli tomu musela vrátit státu dotaci i s penále a výrazně se zadlužila. Turovicím hrozil před lety bankrot - celkový dluh přesáhl 80 milionů korun.

S nově zrekonstruovaným zařízením v Turovicích obec nemá nic společného - stavba je dílem soukromého investora.

„Domov pro seniory s námi dnes souvisí pouze tak, že leží na katastru naší obce a vytvoří nová místa pro zaměstnance i klienty. Rozestavěný objekt byl prodán v dražbě, kterou organizoval Finanční úřad v Olomouci. O částku, za kterou investor objekt odkoupil, se snížil dluh naší obce. S Finančním úřadem máme podepsaný splátkový kalendář, a ten plníme,“ nastínil starosta Turovic Radmil Tomčík.

„Olomoucký kraj nám vyšel vstříc v tom, že když dodržujeme splátkový kalendář, můžeme si podat žádost o dotaci třeba na nutnou rekonstrukci v obci nebo havarijní opravy. Pokud bychom ale chtěli realizovat vlastní investice, muselo by to být se souhlasem Finančního úřadu,“ doplnil starosta, který nové zařízení pro seniory v Turovicích vítá.

„Jsme rádi, že stavba začne plnit účel, ke kterému byla určena - míst v domovech pro seniory na Přerovsku je totiž nedostatek,“ podotkl.

Domov pro seniory v Turovicích je vlastnictvím soukromého investora z Plzně. Je rozdělen na tři propojené budovy a objekt je čtyřpodlažní. V komplexu je čtyřicet pět bytů, které se skládají ze dvou samostatných pokojů s vlastním sociálním zařízením a prostornou chodbou.

„Ve druhém a třetím nadzemním podlaží středního traktu připravujeme pro klienty venkovní terasy s bezbariérovým přístupem, součástí jídelny v prvním patře je prosklená zimní zahrada se vstupem do zahrady. Jídelna bude zároveň sloužit jako společenská místnost. Domov bude mít vlastní stravovací provoz a prádelnu, součástí je i kantýna, ve které mohou klienti posedět s příbuznými třeba u kávy. Disponuje také vlastní kaplí,“ přiblížila ředitelka domova Zina Filip Dadlíková.

Pro klienty se chystá venkovní posezení v okrasné zahradě, ale i zahradním altánku s bezbariérovým přístupem. Mohou využívat rovněž užitkovou zahradu s ovocnými stromy a skleníkem.

„V současné době finišují úpravy interiérů a objekt je před kolaudací. Klientům budou k dispozici převážně jednolůžkové pokoje,“ doplnila ředitelka.

Domovy pro seniory praskají ve švech

Fakt, že domovy pro seniory na Přerovsku zápasí s nedostatkem míst, potvrzují jejich ředitelé. „V současné době evidujeme kolem pěti set žádostí o umístění, které nejsme schopni uspokojit,“ popsala situaci ředitelka Domova pro seniory v Radkově Lhotě Dana Pátková.

Stejné je to i v podobném zařízení v Přerově. „Celkově počet žádostí převyšuje tisícovku. Pak jsou ale žadatelé, jejichž zdravotní stav se ze dne na den změní, a i když byli do té doby v pořádku, jsou trvale upoutaní na lůžko a potřebují péči. Takových žádostí od rodinných příslušníků máme desítky,“ uvedla ředitelka Domova pro seniory v Přerově Jana Žouželková. „Většina poskytovatelů služeb přijímá klienty s příspěvkem na péči ve stupni čtyři, to znamená s vysokou mírou podpory na zabezpečení péče,“ zmínila.