„Snažím se vyjednat evropské peníze, abychom do těchto zařízení mohli investovat v celé republice,“ řekla v úterý v Přerově ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Přerov je dnes v situaci, kdy musí své vlastní seniory posílat do zařízení v okolních městech - Radkovy Lhoty nebo Tovačova. Volná místa pro ně totiž nejsou.

V pořadníku na Domov pro seniory je dnes kolem osmi stovek žadatelů a kapacita zařízení se zvláštním režimem už nestačí. I proto vedení města usiluje o jeho rozšíření a přístavbu pavilonu G.

„Máme zpracovaný projekt, který je dokončen, a teď už je vše jen otázkou financování. Záleží na ministerstvu, jestli vypíše dotační titul pro velké domovy pro seniory, a nejen pro ty v malých obcích. Financování je složité a my musíme najít 238 milionů na to, abychom mohli postavit už nakreslený pavilon G,“ uvedl náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Podle něj je poptávka po místech mezi seniory značná.

„Mohli bychom naplnit daleko větší kapacitu - v současné době je 40 míst v Domově pro seniory a 42 v Domově se zvláštním režimem. Naším zájmem je rozšířit kapacitu o dalších 80 míst v novém pavilonu G,“ nastínil.

„Uvidíme, jak situaci pozmění Alzheimer centrum, které má v plánu vybudovat v Přerově nový dům se zvláštním režimem pro 70 lidí. Přesto demografický vývoj naznačuje, že by mohla být kapacita těchto zařízení dál navyšována,“ podotkl.

Ministryně: Snažím se dojednat evropské peníze

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která přijela do Přerova na Den seniorů a zúčastnila se debaty s dříve narozenými v Městském domě, řekla, že stát hledá možnosti financování pro zařízení v celé republice.

„Snažím se vyjednat evropské peníze a udělat maximum pro to, abychom mohli v příštích letech investovat dost peněz v celé České republice, protože je to problém všech. Podle mě je to i cesta, jak se proinvestovat z té krize do toho, abychom měli dost míst v pobytových zařízeních,“ konstatovala.

Žádný konkrétní příslib ale v Přerově nezazněl.

„Dvakrát za sebou jsem vyjednala státní rozpočet s rekordními penězi na výstavbu pobytových zařízení a budu v tom dál pokračovat,“ reagovala ministryně na dotaz, jestli stát přispěje na rozšíření Domova pro seniory v Přerově.