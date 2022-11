Stavba Domova Alzheimer v Přerově finišuje. Takto teď vypadá zvenku i zevnitř

Stavba nového zařízení pro klienty s Alzheimerovou chorobou a demencí, které vyrůstá na místě budovy bývalého Chemoprojektu v Přerově, finišuje. Uvnitř probíhají závěrečné práce a v únoru by mělo být hotovo. Klienti by se mohli do Domova Alzheimer v ulici Trávník nastěhovat v dubnu.

Stavba Domova Alzheimer v Přerově, listopad 2022 | Foto: Deník/Petra Poláková/Uvírová