Jediný nedokončený úsek dálnice D1 na Přerovsku brzdí investiční příležitosti města, ale má na svědomí také katastrofální dopravní situaci Přerova a podepsal se na zhoršení kvality ovzduší ve městě.

„V uplynulých dnech se dopravní situace v regionu ještě více zhoršila kvůli teplem popraskané dálnici D35 na Prostějovsku. V plné nahotě se tak obnažila chybějící dopravní alternativa. Silniční provoz na Přerovsku mohl být dávno převeden na dálnici D1, což by byla pro Přerováky a obyvatele okolních obcí velká úleva. Dokončení D1 v úseku mezi Přerovem a Říkovicemi bohužel dlouhodobě blokují aktivisté -jednotlivci,“ shrnuli autoři petice.

Stavbu dálnice D1 brzdí obstrukce ekologických aktivistů Děti Země, ale také sdružení Krajina Dluhonice a Voda z Tetčic.

Výsledkem jejich snah je mimo jiné i žaloba na verdikt Krajského úřadu v Olomouci kvůli opětovnému potvrzení změny územního rozhodnutí na úsek dálnice D1, která obsahuje například návrh na zpřísnění ochrany významných krajinných prvků.

„Děti Země podaly žalobu na změnu územního rozhodnutí, o které bude v září rozhodovat soud. Pokud prohrajeme soud o územní rozhodnutí, tak to bude nemilé, pokud vyhrajeme, můžeme se soustředit na stavební řízení,“ nastínil David Fiala, šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic. Jisté podle něj je, že stavba ani v letošním roce nezačne.

Už několikátá

A jak vnímá aktivitu sdružení, které bojuje za dokončení dálnice?

„Petice je vyjádřením toho, že stavba D1 zajímá deset tisíc občanů této republiky oproti zhruba třem desítkám lidí, kteří reprezentují tyto spolky,“ zhodnotil David Fiala.

Podle radního Tomáše Navrátila (ANO) se v Přerově i přes léto tvoří dlouhé kolony. Důvodem je hned několik uzavírek kvůli dopravním stavbám. V Předmostí se buduje nová okružní křižovatka u Lidlu, další omezení čeká řidiče u nádraží, kde probíhá stavba průpichu. Každá uzavírka „navíc“ může situaci zhoršit.

„Je to už několikátá petice za řešení dopravní situace Přerova. I tato iniciativa dává jasně najevo, pro kolik lidí je dostavba dálnice důležitá. Dnes a denně pociťujeme, že když se na dálnici D 35 stane nějaká nehoda, veškerý provoz, který by měl jet přes dálnici, se nahrne do centra města. Alternativní dálnice nejen městu a kraji, ale celé republice, chybí. Trpí tím hlavně běžní občané Přerova,“ konstatoval Tomáš Navrátil.