Dočká se zchátralé hřiště u ZŠ Za mlýnem opravy?

Po rekonstrukci zchátralého hřiště v areálu ZŠ Za mlýnem volá vedení školy, ale i fotbalového klubu 1. FC Viktorie Přerov.

Původní asfaltové hřiště s atletickou dráhou je v katastrofálním stavu, ale spravit potřebuje i novější víceúčelové, jež slouží pro basketbal, tenis a další sporty.

Oprava areálu by přišla na 16 milionů korun.

„Hřiště je v nezměněné podobě už od roku 1982 a Česká školní inspekce, která nás navštívila v roce 2015, nám navrhla, abychom ho kvůli bezpečnosti raději vůbec nepoužívali. Na asfaltové běžecké dráze jsou hrudky a praskliny a dráha na skok daleký není téměř vidět, v jak dezolátním stavu je,“ vylíčila ředitelka Základní školy Za mlýnem Božena Přidalová.

Podle ní je vzhled hřiště v ostrém kontrastu s nově zateplenou budovou základní školy. Problém je o to palčivější, že je škola sportovního zaměření.

„Děti se u nás už od prvního ročníku věnují míčovým hrám a od šesté třídy fotbalu,“ upřesnila.

Na trénink lepší, i kvůli dojíždění

Rekonstrukci sportovního areálu by uvítali i fotbaloví trenéři - a to z praktických důvodů.

„Máme v přípravkách osmdesát dětí, z toho jich čtyřicet navštěvuje tuto školu. Naši nejmenší trénují na stadionu Viktorky v Alšově ulici u zimního stadionu, takže si je rodiče musejí vyzvednout ze školy, a pak jet přes celý Přerov,“ popsal Břetislav Holouš, předseda fotbalového klubu 1. FC Viktorie Přerov.

„Děti někdy chodí na tréninky pozdě, protože kvůli dopravě nebo zpoždění autobusů časově nestíhají. Z logistického hlediska by bylo určitě lepší, kdyby mohly trénovat přímo na školním hřišti. Problém je to i pro dojíždějící - kdyby odtrénovali hned po vyučování, měli by pak více času na přípravu do školy,“ soudí.

Zchátralé hřiště si přišli prohlédnout i radní. Celková rekonstrukce sportovního areálu by podle vedení města přišla na 16 milionů korun, což je částka, kterou si Přerov nemůže dovolit uvolnit najednou. Oprava by se tedy prováděla po etapách.

„Zatím jsme o tom na zastupitelstvu nerozhodovali, ale předložím do rady materiál, abychom tuto akci realizovali po částech. Už na podzim bychom začali s první etapou,“ nastínil náměstek přerovského primátora Petr Měřínský (ANO).

Opravy chtějí začít na podzim

Součástí projektu za 16 milionů korun by byla nová přípojka vody, ale také rekonstrukce travnatého hřiště a oválu kolem něj. Opravou by prošla i další hřiště.

„Město by muselo přijmout rozpočtové opatření a realizace začne až ve chvíli, kdy celou věc schválí zastupitelstvo,“ konstatoval.

Podle přerovského radního Petra Vrány (ANO) je škoda, že tak velká plocha v centru města nemá smysluplné využití.

„Mělo by to být hřiště pro školáky, ale je v havarijním stavu. Předložíme na radu, aby se hřiště v rozumné variantě začalo opravovat už někdy na podzim, aby to bylo do další sezony v roce 2019 hotové,“ uzavřel.