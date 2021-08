Můžete přiblížit nejvýznamnější milníky v historii vaší obce?

První písemná zmínka o Dobrčicích pochází z roku 1356, ale osídlení území naší obce sahá podle četných archeologických nálezů až do 10. a 11. století. Obec patřila vladycké rodině s přídomkem z Dobrčic až do roku 1679. Z archivních pramenů plyne, že na místě, kde dnes stojí hostinec, stála dříve tvrz. To se potvrdilo i při výkopových pracích během budování kanalizace, kdy se podařilo odkrýt pozůstatky silných kamenných zdí. Historie Dobrčic je nesmazatelně spjata i s historií obcí Přestavlky a Říkovice.

Z novodobé historie stojí určitě za zmínku, že v obci měli za druhé světové války sídlo partyzáni v čele s Janem Masaříkem a Františkem Ostrčilíkem. Ti založili na jaře roku 1940 odbojovou skupinu „Dobrčice“. Od podzimu roku 1944 až do konce druhé světové války působila v obci aktivní partyzánská skupina Tolstoj, která byla součástí 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky. Jan Masařík, který byl jedním ze zakládajících členů partyzánské skupiny, zemřel na následky zranění po Přerovském povstání v květnu roku 1945. Jeho oběť připomíná pamětní deska u kapličky.

Název naší obce je odvozen od osobního jména Dobrka nebo Dobrek, což může být přeloženo také jako „mocný člověk“. Historie je podrobně popsaná v knize „Dobrčice v minulosti a přítomnosti“, která vyšla v roce 2016 u příležitosti 660 let od první písemné zmínky o obci. Jedná se o velice krásnou a obsáhlou publikaci - na to, jak malou obcí jsou Dobrčice.



Skupina Tolstoj se zapojila i do povstání



Partyzánská skupina Tolstoj působila v Dobrčicích a okolí od podzimu 1944 až do konce války a zúčastnila se rovněž Přerovského povstání 1. května roku 1945.



„Toho dne byli těžce zraněni dva členové skupiny - Jan Masařík byl 1. května zraněn v Horní Moštěnici, a poté i v Přerově, kam ho Němci odvlekli. Zemřel ale na těžká střelná zranění až 10. května v přerovské nemocnici,“ přiblížil historik Petr Jirák ze Státního okresního archivu v Henčlově.



Druhý člen skupiny Voloďa Sedych se zúčastnil 1. května 1945 přestřelky s Němci v Želatovské ulici, kde byl těžce zraněn. Po tajném ošetření v nemocnici byl tajně odvezen do Kozlovic a zde byl až do konce války. Zemřel 8. května 1945 krátce poté, co se dozvěděl o německé kapitulaci.Partyzánská skupina Tolstoj byla jednou z mnoha součástí 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky.



Významným členem Tolstoje byl František Ostrčilík z Dobrčic, který byl po roce 1948 za účast v protikomunistickém odboji vězněn celkem jedenáct let.



„Dožil se více než devadesáti let. Ve stáří se věnoval sepisování vzpomínek na svůj život a účast ve druhém i třetím odboji, psal nejen o skupině Tolstoj, ale i o třech partyzánech z velkobystřické skupiny, kteří se 7. května 1944 dostali do dvou přestřelek s českými četníky - v Přestavlkách a Staré Vsi,“ zmínil Petr Jirák.



Partyzánská skupina z Velké Bystřice byla od listopadu 1944 rovněž součástí 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky, jinak ovšem neměla nic společného se skupinou Tolstoj.



„Odboj v Dobrčicích byl už před podzimem 1944, nejednalo se ale o partyzánský způsob odboje. Partyzánská skupina Tolstoj vznikla až v průběhu podzimu 1944 a patřilo do ní především několik mužů z Dobrčic a okolí a několik sovětských příslušníků včetně Tolstoje a Sedycha,“ uzavřel historik.

Jakými projekty obec aktuálně žije?

Jednou z největších akcí, která nás čeká, je řešení kanalizace. Obec má bohužel již několik let nedokončený projekt centrálního odkanalizování, kdy projektant neplní termín dodání projektové dokumentace a platí nám místo toho nemalé penále. Naším cílem je ale dokončit přípravu projektu a rozhodnut se, zda budeme schopni tuto důležitou akci zrealizovat.

Současně také zvažujeme možnost jít cestou malých domovních čistíren, které by měly být finančně méně náročné. S realizací odkanalizování obce je spojena i oprava komunikací a chodníků, které jsme do současné doby opravovali jen v nejnutnějším rozsahu, což se nám pochopitelně nelíbí.

Obec má také připravený projekt na opravu obecního úřadu, který potřebuje novou střechu a fasádu. Celkově by se mělo jednat o projekt za více než 3 miliony korun. V letošním roce jsme žádali o dotaci ministerstvo pro místní rozvoj, ale nebyla nám přidělena. Požádali jsme i o dotaci na nové vybavení sálu v budově obecního úřadu, nové stoly, židle, promítací techniku a osvětlení. Projekt už byl podpořen ze strany MAS Partnerství Moštěnka a nyní čekáme na definitivní rozhodnutí ze strany SZIF. Snad se podaří do konce roku nákupy nového vybavení zrealizovat. Sál Obecního úřadu v Dobrčicích slouží pro pořádání plesů, zasedání zastupitelstva, ale také setkávání klubu seniorů, vítání občánků, rodinné oslavy, koncerty, divadelní představení a jiné kulturní akce. Právě stoly, židle, promítací technika a nové osvětlení nám ale pro důstojné konání akcí chybějí.

Z dalších investic, které plánujeme, je na podzim vypuštění rybníku a odtěžení sedimentu. Dlouhodobě se věnujeme odpadovému hospodářství a postupně se snažíme obnovovat polní cesty, aby mohli naši občané pohodlně chodit na procházky do okolí.

Co se v obci podařilo vybudovat v minulých letech?

V letošním roce se nám podařilo zrealizovat projekt výsadby zeleně v intravilánu obce - celkem bylo vysazeno 36 stromů a k nim byla pořízena i závlaha. Celý projekt jsme řešili komunitním způsobem, což v době covidu nebylo vůbec jednoduché zorganizovat.

Jedním z posledních velkých projektů byla revitalizace toku a nivy Dobrčického potoka. Podařilo se nám dořešit několik majetkoprávních problémů s nemovitostmi v majetku obce.

Za zmínku stojí i opravená kaple Panny Marie v Dobrčicích, která byla v roce 2016 nově vysvěcena.

Chloubou obce je také výletiště u rybníka, kde se konají letní akce, dětské dny, rodinné oslavy a odehrálo se zde i několik svateb.

Pandemie v obcích utlumila kulturní a společenský život. Podařilo se vám alespoň přes léto uspořádat některé tradiční akce?

V loňském roce ano, ale nebylo jich mnoho. Letos je to s plány o něco bohatší, ale strach lidí z účasti na akcích je stále všudypřítomný. Na konci srpna by měli mít velkou akci k ukončení prázdnin naši hasiči. Bude to zároveň náhrada za tradiční Dětský den, který se ještě na začátku června nemohl konat v takovém rozsahu, v jakém bychom si to přáli.

Za poslední dva roky musíme také dohnat vítání občánků, které se tradičně koná spolu s oslavami svátku matek. Tyto akce se ale již dva roky nekonaly.

Na podzim bychom rádi před vypuštěním rybníka a jeho čištěním uspořádali výlov. Ryby by pak byly na prodej čerstvé, opečené či vyuzené přímo pro naše občany. Věříme, že se nám podaří uspořádat také podzimní a předvánoční akce.

Jak bohatý je spolkový život v obci?

Obec má pouze dva spolky - hasiče a klub seniorů. Hasiči se tradičně starají o největší část kulturního života a pořádají velké akce. Senioři zase pomáhají i s těmi menšími akcemi, pořádají zájezdy a pravidelně se setkávají v sále obecního úřadu. Loňský i letošní rok jsou ale ve znamení jisté zdrženlivosti. V obci máme i pár včelařů a nesmím zapomenout na „klub fotbalistů“. Každou neděli hrají na hřišti u rybníka fotbal nadšenci se svými dětmi. Taková ta obyčejná čutaná. Hrají pro zábavu a hlavně, i když mrzne. Klobouk dolů.

Daří se v obci udržet mladé lidi?

Naše obec se díky své poloze nemá ambice moc zvětšovat. Na jedné straně je les, na druhé zase ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu. To obci nedává moc prostoru pro další rozvoj, ale na druhou stranu - občané si ani velký rozvoj obce nepřejí. Dobrčice jsou krásné zejména svou velikostí, klidem a přírodou. V naší obci silnice končí a navazují na ni již jen polní cesty. Les je hned za humny. A hospůdka tu je taky. To z nás dělá velmi žádanou destinaci pro bydlení, nedaleko Přerova s dobrou dopravní obsluhou.