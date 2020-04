Za přísných hygienických opatření se otevřely i některé prodejny v Galerii Přerov. Do této doby mohli zákazníci pouze nakoupit potraviny, drogistické zboží nebo léky.

„V současné době fungujeme na ploše 4,5 tisíce metrů čtverečních, což je v souladu s nařízením vlády. Velké jednotky a plochy otevřené nejsou. Nájemcům jsme prodej umožnili, ale ne všichni toho využili. O všech krocích navíc informujeme krizový štáb města,“ shrnula manažerka centra Jarmila Řezníčková.

Dezinfekce je k dispozici u vstupu do centra, rukavice lidé dostanou v každém obchodě. V některých provozovnách jsou navíc k dostání i respirátory, roušky či dezinfekční gely. Provozní doba je do 19 hodin, pouze Billa má otevřeno do devíti večer.

„Zajistili jsme lepší cirkulaci vzduchu a naše vzduchotechnika funguje tak, že vzduch, který je do galerie přiváděn, je z ní okamžitě vyveden pryč. Spustili jsme eskalátory, aby se lidé co nejméně potkávali,“ líčí. Toalety jsou i nadále uzavřené. Na parkoviště na střeše mají řidiči přístup.

Na otevření obchodů s oblečením a obuví si ale budou muset zákazníci počkat až do 11. května. A až v poslední vlně přijde na řadu gastrozóna.

„Hygienické normy jsou pro nás prioritou, takže se žádné krkolomné kroky nekonají,“ zhodnotila.

Vrácené zboží musí do karantény

Přístupné pro zákazníky jsou od pondělí i menší obchůdky v centru Přerova - i pro ně platí přísná hygienická opatření. Podnikatelé ale utrpěli velké finanční ztráty, a pokud jim nepomůže stát, hrozí, že zkrachují.

Rozhodující je tento týden i pro majitelku prodejny na Žerotínově náměstí v Přerově, ve kterém mohou lidé zakoupit levnější značkové oblečení.

Zákazníci si oděv nemohou vyzkoušet, a pokud zboží zakoupí a přijdou vrátit, musí být po dobu tří dnů v „karanténě“. Prodavačky mají k dispozici i napařovací žehličky.

„Situace je pro nás špatná, protože jsme měli více jak měsíc zavřeno a tržby žádné. Stát se k tomu moc dobře nepostavil, protože zůstalo jen u slibů. Požádali jsme o příspěvek 600 tisíc korun, což je částka, o kterou jsme kvůli uzavření prodejen přišli. Vyplnili jsme potřebné formuláře a čekáme, co bude dál,“ prozradila majitelka obchodu Petra Šešická.

Tento týden podle ní rozhodne o dalším osudu prodejny.

„Pokud začnou lidé chodit a zvednou se tržby, tak to snad zvládneme. Pokud ne, budeme muset zavřít. Úlevu na nájemném nedostaneme, i když jsme nemohli podnikat - majitel nemovitosti nechce moc ustupovat,“ uzavírá.