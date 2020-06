„Dlouho jsem kandidaturu zvažoval, ale nakonec jsem se rozhodl do toho jít. Nerad odcházím od rozdělané práce a chtěl bych pomoci započatým dopravním projektům - zejména dálnici D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Řekl jsem si, že to nevzdám jen tak, i když se může stát, že to bude moje druhá politická prohra,“ řekl Antonín Prachař, kterého v minulých senátních volbách porazila ve druhém kole právě Jitka Seitlová.

Pokud by uspěl, chtěl by Prachař v Senátu podpořit menší obce, na které se zapomíná - a to formou posílení jejich rozpočtů.

„Není také od věci bavit se o posunutí věkové hranice odchodu do důchodu. To, že lidé odejdou do důchodu dříve, může pomoci snížit nezaměstnanost - zejména mladých lidí. Dá se totiž očekávat, že v důsledku koronavirové krize v budoucnu poroste,“ řekl.

Antonín Prachař byl ministrem dopravy za hnutí ANO v Sobotkově vládě, a to od ledna do listopadu 2014. Na podzim téhož roku kandidoval do Senátu za Přerovsko, ale vítězství mu tehdy uniklo. Definitivně se rozešel s hnutím ANO v roce 2016, do přerovské komunální politiky vstoupil jako zastupitel za STAN.