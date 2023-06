Ztichlým kostelem svatého Vavřince se za modliteb věřících, kteří odříkávají otčenáš, pomalu sune na vozíku mohutný zvon. Nové srdce kostela váží 1800 kilogramů, takže pracovníci technických služeb, kteří se na jeho instalování podílejí, musejí pořádně napnout svaly.

Do Přerova dorazily v pátek 16. června 2023 dva nové zvony, které se stanou srdcem kostela svatého Vavřince. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Je třeba odsunout lavici, aby měl zvon dostatek místa vedle svého o něco méně objemného „sourozence“. Dva nové zvony - Jan Pavel II. a František z Assisi zakotvily u bočního oltáře.

Starší lidé, kteří přišli v pátek ráno do kostela na mši, neskrývají při pohledu na nové zvony dojetí. „Je to pro Přerov významná událost, že se do kostela zase vrátily. Jsme nadšení a šťastní,“ řekla se slzami v očích jednaosmdesátiletá paní Eva, která si šla po skončení mše nové srdce kostela vyfotit. „Jsem ráda, že jsem se toho dožila. Pro věřící mají zvony velkou symboliku,“ doplnila jiná seniorka.

Zvony dorazily do Přerova už ve čtvrtek vpodvečer. „Naložili jsme je ráno v pasovské dílně Rudolfa Pernera a o půl páté byly zvony v Přerově. Urazily asi pět set kilometrů - cestovaly přes Šumavu, Volary a České Budějovice. Na cestě nevznikly žádné problémy, narazili jsme jen na jednu zácpu na dálnici před Brnem,“ popsal průběh trasy Petr Měřínský, jednatel technických služeb a místopředseda spolku Přerovské zvony smíření.

Pracovníci technických služeb nejprve do kostela přemístili s pomocí manipulátoru a paletovacího vozíku menší zvon, který váží 400 kilogramů a jeho patronem je František z Assisi.

Následoval o něco náročnější transport druhého zvonu Jan Pavel II. Ten má hmotnost 1800 kilogramů a jsou na něm odlita jména rodin dětských obětí masakru na Švédských šancích.

„Větší zvon Jan Pavel II. bude znít tónem e1, menší František z Assisi tónem cis 2. Hned po příjezdu se přišel na oba dva zvony podívat arcidiecézní kampanolog František John. Zhodnotil je a řekl, že je to precizní a krásná práce. Dnes jsme mu natočili zvuk toho většího zvonu, protože to hned po příjezdu nebylo možné,“ doplnila Anna Sýkorová ze spolku Přerovské zvony smíření.

Zvony teď budou vystaveny v kostele svatého Vavřince a už v neděli 18. června si je mohou v odpoledních hodinách prohlédnout věřící.

„Cítíme velké nadšení a vděčnost za generace, které byly před námi a vždy se staraly o to, aby byl kostel v pořádku. Pro přerovského faráře Františka Přidálka, jenž byl v roce 1942 nucen odevzdat zvony pro válečné účely, to muselo být těžké,“ řekl děkan přerovské farnosti Josef Rosenberg.

Dobročinná sbírka dál pokračuje

„Zvony jsou tím hlasem, který svolává na bohoslužbu. Je zde ale ještě jedna symbolika. Jsou to zvony smíření za oběti masakru na Švédských šancích, jehož smutné výročí si právě v neděli 18. června připomeneme,“ poznamenal.

Nejprve se koná od 13 hodin pietní akt na městském hřbitově, následuje ve 14 hodin společná modlitba u kovaného kříže na Švédských šancích. V 16 hodin začne koncert v kostele sv. Vavřince a v 18.30 mše svatá.

Spolek Přerovské zvony smíření už vybral na pořízení nových zvonů částku přes 1,5 milionu korun. Díky finančním příspěvkům dárců z řad firem i soukromých osob se podařilo zaplatit podstatnou část nákladů.

„Zbývá ale ještě uhradit doplatek za velký zvon, a to ve výši 400 tisíc korun. Úprava zvonové stolice vyjde na půl milionu. Ještě nás tedy čeká hodně práce a je v rukou nás všech, kdy zvony poprvé uslyšíme. Chtěli bychom to stihnout do příštího roku, kdy kostel oslaví pětisté výročí,“ zmínil Josef Rosenberg s tím, že lidé mohou na zvony i nadále přispívat prostřednictvím transparentního účtu 2501961810/2010.