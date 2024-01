Zájem investorů o Přerov roste a město by se už za pár let mohlo dočkat nových pracovních příležitostí. Podle přerovského primátora Petra Vrány (ANO) hodlá stavět v severozápadní části města průmyslové haly nový developer. Jedná se o investici za tři miliardy korun.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Kucej

„Pro Přerov je to obrovská příležitost, protože by mohl nový průmyslový park zaměstnávat až dva a půl tisíce lidí. Developer postaví průmyslové haly a je na něm, aby si domluvil nájemce. Byli ale natolik konkrétní, že nám řekli obory - mělo by to být strojírenství a nějaká sofistikovanější výroba, ne pouze logistika. Lokalita souvisí s napojením na dálnici a nachází se v severozápadní části Přerova,“ uvedl primátor.

Podle něj se město snaží nalákat budoucí investory dlouhodobě. „Dokud tady nebyla rýsující se dopravní infrastruktura, tak u nás nechtěl nikdo stavět, protože měl problém s dopravním napojením. Když investoři vidí, že se buduje dálnice D1 rychlým tempem a do tří let bude následovat i dálnice Přerov - Olomouc, začíná být pro ně město atraktivnější,“ řekl.

„Investoři se zajímají, my je aktivně oslovujeme a jeden z nich už má scelené velké procento pozemků, aby vystavěl dva průmyslové areály. Termínem, kdy by se měly tyto stavby realizovat, je rok 2028,“ upřesnil Petr Vrána. V přípravách průmyslového parku v lokalitě Staré Rybníky pokračuje také developer Accolade.