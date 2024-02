Miliardová investice, která v Přerově umožní vytvoření 2,5 tisíce nových pracovních příležitostí, dostala na pondělním jednání zastupitelstva zelenou. Přerovští konšelé posvětili záměr prodeje městských pozemků developerské společnosti RC Europe, která chce vybudovat v lokalitě mezi areálem bývalých Přerovských strojíren a místní částí Henčlov výrobně-logistický areál. Diskuse se ale neobešla bez námitek opozice.

Přerovští zastupitelé na jednání v pondělí schválili záměr na prodej pozemků z majetku města developerské společnosti RC Přerov Logistics, která chce vybudovat v Tovačovské ulici výrobně-logistický areál. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Investiční záměr představil na jednání projektový manažer společnosti Jan Strejček. „V současné době scelujeme pozemky a pod smlouvami máme sto procent parcel od čtyřiceti majitelů. Zbývá město Přerov. Časová osa je taková, že bychom chtěli v roce 2026 zahájit stavbu tří hal, a to na ploše 100 tisíc metrů čtverečních - včetně zpevněných ploch a technických objektů,“ přiblížil Jan Strejček.

Investor podle něj připravuje haly pro výrobu. „Zatím je projekt na začátku a v rámci byznysu oslovujeme další partnery. Trh teprve ukáže, které společnosti oslovíme. Věříme ale tomu, že to bude silný, strategický a dlouhodobý partner,“ dodal.

Developer počítá s investicí ve výši jedné miliardy korun. „Společně s pozemky v katastru Troubek pak může jít až o investici za tři miliardy. Lokalita má ideální polohu, protože se nachází v blízkosti sjezdu na dálnici a nezatížíme tedy dopravu v rámci Přerova. Do budoucna bychom mohli vytvořit až dva a půl tisíce pracovních míst. Co do struktury, preferujeme lehkou strojní výrobu,“ upřesnil Strejček.

Radní příchod strategického investora vítají. „Můžeme díky tomu do Přerova přitáhnout nové obyvatele, kteří tady budou ekonomicky činní. Pro Přerov je to dobrá cesta - jak pro celkový rozvoj, tak rozšíření počtu obyvatel,“ míní náměstek primátora Miloslav Dohnal (Pomáháme městu - ODS).

„V roce 2026 bude hotová dálnice D1, dáváme dohromady bytovou koncepci a počítáme s tím, že bude rozestavěný Strojař. Všechny tyto trendy by měly zvrátit nepříznivý vývoj a další vylidňování města. Za mě je dobře, že takového investora máme,“ zhodnotil náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Opoziční zastupitelé z koalice Společně pro Přerov ale na jednání vytáhli ze skříně kostlivce jménem Komuna. Na místě zbourané kulturní památky byl v roce 2007 postaven market a podle zastupitelky Heleny Netopilové (SpP) za tímto záměrem stála stejná firma. Zastupitelka proto navrhla vyhlásit výběrové řízení na prodej pozemků. Její návrh ale neprošel.

„V roce 2007 jsme tady prožívali neslavné dění kolem tehdejší Komuny. Vy, co jste zažili celé to drsné období kolem demolice Komuny, tak si jistě vzpomenete, že šlo o podvrh statického posudku a budova byla protiprávně zbavena památkové ochrany. Nemám důvěru k takovému jednání,“ řekla zastupitelka.

Stejnou obavu vyjádřil také jeden z občanů Martin Čechál. „Rychlému a divnému bourání Komuny, jehož jsem byl očitým svědkem, nedokázal zabránit ani ministr kultury, který do Přerova přijel. Teď se bavíme s lidmi, kteří za tím stáli. Nechápu, proč se máme vzdát práva vyhlásit výběrové řízení,“ podivil se.

Zástupci developerské společnosti se ale hájili s tím, že firma před lety z celé záležitosti vyvodila personální důsledky. „Nástupnická firma RC Europe je holdingová společnost, a ta má zcela jinou strukturu. Postupy jsou dnes jiné, procesy daleko přísnější a něco takového se nemůže stát. Nebráníme se ale ani garancím po dohodě s městem, které určí právníci,“ řekl Jan Strejček. Většina zastupitelů nakonec prodej pozemků schválila, pro zvedlo ruku 23 přítomných.