„Kinematovlak zastavuje postupně na dvanácti nádražích, kde nabízí promítání zdarma. Akce je určena především pro děti z mateřských škol, ale zavítat na ni může i široká veřejnostmi,“ shrnula mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Promítání prvního filmu pro děti začíná v 9 hodin, začátek posledního je v 15 hodin. V nabídce jsou pohádky Mach a Šebestová, Maxipes Fík, Elfík a jeho příhody, Krtkova dobrodružství, ale také Méďové, Povídání o pejskovi a kočičce nebo O makové panence.

Návštěvníci se ale mohou těšit i na Rumcajse, Bolka a Lolka, Anču a Pepíka, Sandokana a pohádku Kouzelný svět malé vlnky. Kapacita vlaku je třicet pět míst, a proto by si měli místo zájemci předem rezervovat na telefonu 724 351 085, a to v době od 8 do 16 hodin.