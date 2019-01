V Lipníku se zjevil obří anděl, lidem spadly brady

Lipník nad Bečvou – Překvapení a údiv, který otevřel lidem na chvíli ústa. Tak by se dal popsat moment, kdy se na náměstí v Lipníku nad Bečvou poprvé rozsvítil vánoční strom. To by nebylo nic tak neobvyklého.

Jenomže kromě stromu se rozzářil i obří, asi dvanáct metrů vysoký anděl, kterého do města přivezli až z Českých Budějovic umělci z divadelního sdružení Kvelb. To kvůli slavnostní příležitosti, kdy obyvatelé města a sousedních obcí měli možnost poprvé zavítat do nového kulturního domu Echo. „Chtěli jsme udělat něco mimořádného, co by tuto chvíli ještě více podtrhlo," vysvětlila Blanka Prudilová z odboru kultury města. Zářící anděl vyvolal v lidech nadšení. Na dřevěné káře ho čtveřice umělců provezla celým městem. Anděl nejen zářil a mával křídly, provázela ho i podmanivá hudba. Průvod lidí se jako hypnotizovaný vydal s andělem v čele po obchvatu města až k novému kulturáku. „Tam se zastavil, Echu dal andělské požehnání a vyjádřil přání, aby se v něm dařilo kvalitní kultuře," přiblížila událost mluvčí města. Kvůli průvodu s andělem museli policisté na chvíli odklonit i dopravu. Na den otevřených dveří do Echa zavítaly stovky lidí. „Dům byl narvaný až po půdu a zaznamenali jsme od nich samé krásné ohlasy na vydařenou stavbu," dodala.

Autor: Marie Šulakova