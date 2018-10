Do krytu! Přerovanům se otevře protiatomová pevnost pod kinem

FOTOGALERIE / Lidé budou mít možnost si vůbec poprvé prohlédnout protiatomový kryt v kině Hvězda. I dnes je funkční.

Vstup do jednoho z největších protiatomových krytů v Přerově je tak nenápadný, že ho lehce minete.

Koneckonců - kdo by čekal v kině Hvězda katakomby s filotroventilačním zařízením, prachovou a tlakovou komorou a nouzovým výlezem?

Přerov byl ale v dobách studené války jedním ze strategických cílů „útočících imperialistů“.

A tomu odpovídal i důmyslně propracovaný systém krytů ve městě. Po Praze je jich tu nejvíce v České republice.

„Dovnitř se dosud nikdo nepodíval a možnost prohlédnout si protiatomový kryt měly v minulosti pouze ruské a americké delegace,“ vysvětluje vedoucí kina Hvězda Svatava Měrková.

Ochrana před jaderným útokem

Důvodů, proč byl právě Přerov v dobách studené války tak významný, bylo více.

„Protiatomový kryt v kině Hvězda se budoval v letech 1974 až 1976, tedy v době, kdy zde sídlila letecká základna, město mělo silný průmysl a Přerov byl významným železničním uzlem,“ říká.

I proto zde bylo vybudováno celkem 138 krytů, které by pojaly téměř 40 tisíc obyvatel.

Kryt v kině Hvězda měl jako jediný ochránit před jaderným útokem a i dnes je zcela funkční. Když vstoupíte dovnitř, připadáte si jako na palubě lodi. Každá z místností je speciálně vybavená a má svůj účel.

„Objekt byl postaven unikátní technologií, která je jediná v republice. Podobná zařízení sice mají v Uherském Hradišti, Prostějově a částečně ve Zlíně či Vsetíně, ale všechna se liší technologií.

Nádrže na vodu

Výstavba krytu stála 13,5 milionu korun a byla hrazena z prostředků civilní obrany,“ líčí Karel Váleček, který tehdy dozoroval výstavbu krytů v kinech.

Původní návrh podle něj počítal s navýšením o jedno patro, které by sloužilo jako kulturní sál a restaurace se zázemím.

„V době ohrožení by se lidé ukryli v kinosále a přechod na válečný provoz zajišťovalo krytové družstvo. Tvořilo by ho pětatřicet lidí - správce, velitelé úseku, obsluha filtroventilace a dieselagregátu, zdravotníci, hasiči a pořádková služba,“ vyjmenoval.

Protože má kinosál pouze tři sta míst, jsou v podzemních prostorách také dřevěné lavice, na které by se usadilo dalších pět stovek lidí.

„Zajímavostí je i místnost vodního hospodářství, v níž jsou nádrže na pitnou vodu pro obyvatele krytu - počítalo se totiž se spotřebou tří litrů na osobu a den. VaK by napustil nádrže přímo z vodovodního řadu,“ upřesnila plány na obranu Svatava Měrková.

Prohlídky o státním svátku

Lidé se budou moci podívat do protiatomového krytu v den výročí české státnosti - 28. října.

Zájemce zavede do jeho útrob Karel Váleček, který jim nastíní technické detaily. Přímo v sále pak zhlédnou unikátní dokument Do krytu, Přerove!, mapující historii všech krytů ve městě.

Prohlídky se uskuteční v 9, 10 a 14 hodin, v 11 hodin čeká návštěvníky promítání dokumentu.

„Chceme navodit atmosféru doby, takže součástí je i výstava speciálních ochranných obleků před radiací a plynových masek. Raritou je plynová maska pro psa, takže sháníme dobrovolníka, který by nám posloužil jako figurant,“ poznamenala.

Podle Svatavy Měrkové, která je zároveň autorkou dokumentu Do krytu, Přerove!, by se mohla stát prohlídka protiatomového krytu v budoucnu atrakcí, na kterou by Přerov lákal turisty. Kino chce proto kryt zpřístupnit lidem několikrát do roka.