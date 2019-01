Štědří byli během svátků Přerované, kteří se rozhodli přispět do kasičky pod vánočním stromem na Masarykově náměstí. Tradiční sbírka lámala rekordy a sešlo se v ní 15 tisíc 138 korun.

Vánoční sbírka do kasičky u vánočního stromu na Masarykově náměstí. Příspěvek tentokrát pomůže zapsanému ústavu Spolusetkávání Přerov, který se stará o postižené. | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Lidé byli přející a podle Jitky Piekutowské z přerovského magistrátu návštěvníci trhů v posledních letech do kasičky více peněz nevložili. Výjimkou byla pouze sbírka před deseti lety, kdy přispěli rekordní částkou 42 tisíc korun na záchrannou stanici pro handicapované živočichy.

Finance z letošní sbírky putují dennímu stacionáři Spolusetkávání v Přerově, který se stará o klienty s různými typy postižení.

„Stacionář má od loňska nové bezbariérové úpravy sociálního zázemí, zbudovala se zde schodišťová plošina a opravila střecha. Letos je nutné prostor dovybavit novými podlahovými krytinami, nábytkem na úschovu obuvi či policemi,“ řekla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Spolusetkávání se stará o sedmadvacet klientů s různými typy postižení.

„Protože jsme denní stacionář, součástí běžného dne našich klientů je pracovní terapie a rehabilitace. Staráme se o lidi s různým typem postižení ve věku od devatenácti do šestapadesáti let, a to z Přerova i okolí,“ přiblížila ředitelka Hana Ryšánková.

Činnost klientů stacionáře je pestrá. K dispozici mají dílny se zaměřením na keramiku, pletení košíků z pedigu, malování na sklo, textil a hedvábí, šití a vaření. Jezdí také na výlety, koncerty nebo výstavy.