Lidé se chtějí bavit! Do centra Olomouce se se vrátil noční život. Podívejte se

Noční život v centru Olomouce se vrací do normálu. Pohled na náměstí a do přilehlých ulic před páteční půlnocí to jen potvrzuje. Jarní vlna pandemie koronaviru vyhasíná, vláda rozvolnila a lidé se chtějí bavit.

Noční život v centru Olomouce se vrací do normálu, Uhelná ulice, 18. června 2021 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Provozovatelé restaurací a barů se díky tomu postupně začínají dostávat na předcovidovou úroveň. Ale ne všichni. Celkové dopady pandemie na trh budou jasné až za několik měsíců. Hodinu před páteční půlnocí bylo rušno kolem většiny podniků na Horním a Dolním náměstí i v přilehlých ulicích. Lidé proudili Riegrovkou, kde postávaly hloučky mladých lidí u Varny a tvořila se fronta u sousedního „hladového okna“. Noční život „tepal“ u vodních kasáren i v Lafayettově ulici. „Slavíme s kamarády maturitu. Je to úspěšně za námi a teď si chceme trochu užívat. Když můžeme,“ smáli se mladíci před zahrádkou v Mlýnské ulici, odkud pokračovali do dalšího baru. Na Poděbradech hlava na hlavě. Olomoučané prchli z rozpáleného města Přečíst článek › Podle provozního Morgan's Restaurant teplé počasí lákalo k posezení na zahrádce. „Máme velkou zahrádku a hosté se nám vracejí. Obava vyprchává. Je však vidět úbytek cizinců a turistů. Zatím je to o našincích. Vracejí se menší firemní akce, pátky už jsou hodně o rezervacích,“ popisoval situaci provozní Martin Skokánek. Na podnik v Mlýnské ulici s vyhlášenými diskotékami zaměřenými spíše na střední generaci doléhá přetrvávající zákaz tance. Lidé byli v noci zvyklí pokračovat v zábavě u Morgana, končila v něm řada večírků. „O víkendech jsme biti. Máme vyhlášené music párty, které jsou zakázané. Museli jsme reagovat. Zkrátili jsme provozní dobu. Sice jsme otevřeli v neděli, ale není to ono. Propad se tím nedožene,“ poukázal. Veselí hosté, pěkné tuzéry Oproti tomu Drápal a restaurace U Mořice jsou v červnu na předcovidových číslech. „Mořic je na sto procentech a Drápal na pětadevadesáti toho, co jsme prodávali, a to ještě nepřijeli turisté,“ hodnotil provozovatel vyhlášených olomouckých podniků František Lorenc. „Ale máme velmi dobré umístění, Mořic má krásnou zahrádku a chodit k Drápalovi na pivo, to je tradice. Někdo je na tom podstatně hůře,“ doplnil. Pochvaluje si příjemnou atmosféru, která v obou podnicích panuje po posledním lockdownu. „Lidé dávají najevo radost. Pán nám donesl zákusky, tuzéry jsou pěkné. Až jsem byl překvapený, jak se lidi hezky navzájem chovají. Je to moc fajn,“ svěřil se František Lorenc. Vedro ještě zesílí. V Olomouci "sprchují" kolemjdoucí osvěžovače Přečíst článek › Řada provozoven však přišla o personál a návrat do normálu je pro ně v nedohlednu. „Lidé z gastra se rozprchli všude možně a řada z nich se nevrací. Máme přehled a víme, že situace je mnohde velmi složitá,“ poukázal Lorenc. „Je to alfa omega. Nám se naštěstí personál vrátil z více než osmdesáti procent. Přišli jsme však o brigádníky, které budeme do čtrnácti dnů nabírat,“ přidal se Martin Skokánek. Celkové dopady pandemie na gastro sektor v Olomouci si netroufají odhadovat. Více jasno bude podle nich až za několik měsíců. „Do dvou, tří měsíců. Po prázdninách se bude rozhodovat, kdo to dá a kdo nedá,“ dodal František Lorenc. Jůůů! Obří Měsíc je k vidění v Olomouci, večer se rozzáří Přečíst článek › Strážníci: Větší ruch Návrat nočního života nejen do historického centra krajského města zaznamenali i olomoučtí strážníci. „Po skončení některých vládních opatření lze zaznamenat větší ruch v okolí gastronomických zařízení a to nejen v centru města, ale i v okrajových částech Olomouce,“ uvedl mluvčí Městské policie Olomouc Petr Čunderle. Projevuje se to i ve statistice přestupků a oznámení lidí na narušování veřejného pořádku. Ne však dramaticky. Od počátku června do čtvrtka eviduje městská policie 307 přestupků proti veřejnému pořádku. Předloni to bylo za stejné období 153 a vloni 297. V případě rušení nočního klidu naopak přestupků ubylo. Jarní vlna epidemie Covidu-19 v Olomouckém kraji nadále vyhasíná. Laboratoře v posledních dnech potvrdily jen jednotky nových případů koronaviru. V pátek šest. Týdenní incidence v přepočtu na 100 tisíc obyvatel klesla na šest. Celorepublikově činí tento ukazatel vývoje epidemie v Česku devět.