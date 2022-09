V Přerově se o víkendu otevřou všechny zdejší kostely - sv. Vavřince v neděli 11. září od 15 do 17 hodin, sv. Michala v sobotu 10. i v neděli 11. září od 15 do 17 hodin a přístupná bude po oba dva dny od 15 do 17 hodin i kaple svatého Jiří na Horním náměstí. Do Pravoslavného chrámu mohou lidé zavítat 11. září od 11 do 15 hodin.

Kromě toho si mohou zájemci prohlédnout i nevšední zákoutí - například subtropický skleník v parku Michalov, který se otevře v sobotu i v neděli od 10 do 16 hodin.

Návštěvníci se mohou vypravit v neděli od 8 do 18 hodin i židovský hřbitov. Milovníky historie přiláká Pozorovatelna na Švédských šancích, a to v sobotu od 10 do 18 hodin, v neděli pak od 9 do 18 hodin.

Zajímavý program připravilo i Muzeum Komenského v Přerově. Kdo bude chtít, může se zúčastnit komentovaných prohlídek na zámku, které se konají v neděli 11. září v časech 9.30, 11, 13.30 a 15 hodin. Ve stejný den je zdarma přístupný i hrad Helfštýn, a to v době od 9 do 17 hodin.

Protiatomový kryt v kině Hvězda

Přestože pořádá kino Hvězda prohlídky unikátního protiatomového krytu při různých příležitostech pravidelně, vždy jsou hojně navštěvované. Kryt bude přístupný i v neděli 11. září od 14 hodin.

„Jsme jednou ze tří staveb svého druhu v zemi a ukážeme lidem, kde by se v případě hrozby mohli ukrýt. V dokumentu Do krytů, Přerove! se zase dozví zajímavosti o ostatních krytech ve městě. Začátek promítání v sále, jenž by v případě nutnosti ukryl až 900 osob, je v 15.15 hodin,“ uvedla vedoucí kina Hvězda Svatava Měrková.

Přerovské dvorky

Po dvouleté koronavirové pauze se v neděli 11. září vrací do ulic města návštěvnicky atraktivní akce Přerovské dvorky. Zákoutí starých domů v centru si mohou lidé prohlédnout od 13 do 18 hodin.

„Zastávek bude celkem sedm. Kdo by se chtěl v nabídce dvorků lépe zorientovat, může svou pouť zahájit v kavárně PeťKafé v Jiráskově ulici, kde budou k dispozici mapky,“ přiblížila organizátorka akce Marta Jandová z Kulturních a informačních služeb města.

Svět v dopisech - takový je název prvního dvorku v Korvínském domě na Horním náměstí 31, který se promění v písařskou dílnu z dob Komenského.

Milovníci folklóru se zase mohou těšit na dvorek v budově radnice na Masarykově náměstí 2.

„Příchozí zhlédnou výstavu fotografií z minulých ročníků masopustu a mohou si otestovat, jak ovládají hanáčtinu,“ dodala.

Zajímavou zastávkou je i někdejší legendární bufet, který byl součástí domu na náměstí T. G. Masaryka 8. Vzpomínky na něj oživí retrovýstava na téma stravování.

Dvorek v pohybu u sokolovny si užijí zejména děti. Lektoři zasvětí nejmenší účastníky do toho, jak se skáče panák, cvrnkají kuličky a zjistí, co znamená školka s míčem či švihadlem. Dobrovolníci si tyto zapomenuté dětské kratochvíle svých babiček mohou vyzkoušet.

Ani letos nebude chybět alternativní dvorek v Kratochvílově ulici 14, který nabídne i vstup do sklepních prostor starého domu. Labyrint světa a ráj (na) dvorku otevře brány na náměstí T. G. Masaryka 10. Atraktivní projekt Živé knihy pak čeká návštěvníky v hradním příkopu na Horním náměstí.

„Je to něco, co tu ještě nebylo, a sama jsem zvědavá na reakce lidí. Všichni víme, že je každý lidský život příběhem, který by vydal na knihu - a v místě bude deset obyčejných lidí vyprávět ten svůj. Posluchači se mohou zapojit a klást i otázky,“ řekla Marta Jandová.

Další akcí nedělního odpoledne bude i muzikál pro děti a dospělé s názvem Plující ZOO kapitána Noa, na který zvou pořadatelé do kostela Českobratrské církve evangelické v ulici Čapky Drahlovského 1. Začátek je ve 14 hodin.

Pecha Kucha Night



Prezentace umělkyně, krajinných inženýrů nebo cestovatele. Přerov čeká v sobotu pátý ročník Pecha Kucha Night. Tentokrát svou tvůrčí činnost představí desítka zajímavých osobností.



„Za letošní téma jsme zvolili proměny. Formát přednášek je zvláštní tím, že prezentace má právě dvacet obrázků a na jeden je vyhrazeno přesně dvacet sekund. Pak se automaticky posouvá další. Vystoupení jednoho řečníka tak bude dlouhé šest minut a čtyřicet sekund,“ uvedl organizátor akce Jan Horký.



Na letošním ročníku se lidé mohou těšit na deset osobností. Mezi nimi uvidí například bojovnici za Holický les Ivanu Kalodovou, zakladatele svobodné školy v Přerově Michala Vodičku, zakladatelku značky Dosena Adélu Lakomou nebo cestovatele a hudebníka Patrika Beránka.



Všech deset přednášek zájemci uvidí v sobotu dvacet minut po osmé hodině večer v kině Hvězda. Na akci si návštěvníci musí koupit lístek v hodnotě sto korun, který zakoupí na pokladně kina. (vev)