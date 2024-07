Kandidát

KDY: čtvrtek 11. července

KDO HRAJE: Divadelní studio Viktorka

ŽÁNR: komedie

PROČ PŘIJÍT: Divadelní hra na motivy skutečných i smyšlených událostí nejen z politického prostředí. Hra získala cenu odborné divadelní kritiky za herecký výkon.

Která jste která

KDY: čtvrtek 18. července

KDO: divadelní spolek Blažena

ZÁNR: komedie

PROČ JÍT: Janu Hrubešovi záleží především na jeho společenské prestiži a kariéře. Svou ženu Helenu, která se mu snaží až podbízivě zavděčit, přehlíží. Před oslavou dvacátého výročí svatby je právě tyto jejich vlastnosti přivedou na pokraj kolapsu manželství. Naštěstí zde máme životem ošlehané tetičky Jůlii a Emilku, které jsou nad všechny manželské poradny. Tak jim přejme, ať jim jejich riskantní strategický plán vyjde.

Zuzana Prátová hájí štěpnici

KDY: čtvrtek 25. července

KDO: DS Svatopluk při DK Hodonín

ŽÁNR: komedie

PROČ PŘIJÍT: Vyprávění o statečné obyvatelce města Hodonína Zuzaně Prátové, která v 18. století uhájila vůči feudální vrchnosti svůj pozemek, zvaný Štěpnice.

close info Zdroj: DS Svatopluk při DK Hodonín zoom_in Zuzana Prátová hájí štěpnici

Tři holky jako květ

KDY: čtvrtek 1. srpna

KDO: Smotaná hadice Křenovice

PROČ PŘIJÍT: Hra rozplétající příběh žen tří různých generací. Vnučce, její matce a babičce se během jediného roku obrátí život vzhůru nohama. S odzbrojující upřímností, notnou dávkou sebeironie a s velkou dávkou humoru svěřují své radosti, trápení i svá nejniternější tajemství. Hra je psána formou stand-upů, které se ovšem důmyslným způsobem skládají do příběhu jedné rodiny s jejími každodenními starostmi a radostmi, ale také velkými problémy.

Pozor, zlý pes!

KDY: čtvrtek 8. srpna

KDO: Divadelní soubor Amadis

ŽÁNR: komedie

PROČ PŘIJÍT: Bláznivá detektivní komedie. Nejslavnější případ Sherlocka Holmese ve zcela novém světle. Přízrak baskervillských blat ožívá a Sherlock Holmes s Dr. Watsonem vyrážejí do akce, aby pomohli osvětlit záhadnou smrt sira Charlese Baskervilla. Co když se ale známý příběh odehrál úplně jinak, než ho známe?

Svatební cesta do Jiljí

KDY: čtvrtek 15. srpna

KDO: Divadlo JakoHost

ŽÁNR: komedie

PROČ PŘIJÍT: Víte, jak se budoucí manželé nejlépe poznají? Když spolu cestují. On - exaktní inženýr chovající doma pod postelí laboratorní kopinatce. Ona - éterická bytost věřící ve šťastný osud a v dobrotu lidských srdcí. Hodí se vůbec k sobě? A co si udělat malý test? Takovou zátěžovou zkoušku. Připravit překážky, nastražit pasti a prověřit, zdali jsme si opravdu souzeni. Postačí přece naplánovat vhodnou trasu a vyrazit na několik dní na předsvatební cestu. Jenže kdo tady koho vlastně zkouší?

Na správné adrese

KDY: čtvrtek 22. srpna

KDO: CIDOS

ŽÁNR: komedie

PROČ PŘIJÍT: Citovská dočasně obnovená scéna (CIDOS) srdečně zve na ztřeštěnou francouzskou komedii Marca Camolettiho. Být ve správnou dobu na správné adrese se někdy nedaří a pak dochází k humorným situacím.

Amnestie

KDY: čtvrtek 29. srpnaKDO: DS Slavkov u BrnaŽÁNR: absurdní komediePROČ PŘIJÍT: Nenápadná vila na předměstí. Přijíždí nenápadný automobil, z něj vyskakuje nenápadný velitel osobní stráže. Vystupuje prezident, také nenápadně. Oba vejdou do domu. Velitel zajistí bezpečnost a prezident se ocitne ve vile sám. Jenže opravdu tam nikdo kromě něj není?

Neběhej s nůžkami v ruce

KDY: čtvrtek 5. září (z důvodu nepřízně počasí přesunuto z 27. června)

KDO: Divadlo Exil

ŽÁNR: komedie

PROČ PŘIJÍT: Poslušný Charlie prožije velkou část života podle pravidel, a když mu diagnostikují Lou Gehrigovu nemoc, uvědomí si, že svůj život promarnil. S ním a jeho podivínským parťákem Wallym se ocitneme uprostřed arizonské pouště, kde by nikdo neočekával silné zážitky a zvraty. Opak je ale pravdou.

close info Zdroj: Divadlo Exil zoom_in Neběhej s nůžkami v ruce