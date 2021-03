Doba je složitá. Zavřené obchody, školy, školky a červenou dostala i kultura. Kdy jste naposledy hráli před diváky?

To už je hodně dávno. Budou to dva roky. Řekl bych, že to byla komiksová gangsterka Čtyři vraždy stačí…. Mezitím už nám dětská představitelka školačky vyrostla, takže to vypadá, že jsme to tehdy hráli naposled. Od té doby jsme vlastně hrát nemohli. Nejprve kvůli zdravotním komplikacím v souboru, a potom kvůli pandemii.

Dáváte dohromady nové představení? A je na takovou aktivitu vůbec chuť a nálada za současné situace?

Teď nezkoušíme. Už proto, že normálně zkoušíme ve veřejné budově, která podléhá vládním nařízením beze zbytku. Taky proto, že pro řadu z nás má řešení nastalé situace větší prioritu. A taky se chceme chovat sice s rozumem, ale přesto odpovědně. Respektujeme vládní nařízení. Začali jsme zkoušet novou hru, poměrně náročnou na přesnost, na detaily. Po těch měsících si už ani já nepamatuji, co jsme do té doby udělali. Budeme muset začít úplně od začátku a je otázka, jestli „od začátku” neznamená i výběr nové hry. To uvidíme, až se zase sejdeme - pokud se sejdeme všichni a brzy. Musím přiznat, že covid naše divadlo skutečně paralyzoval. Ztratili jsme hodně času i energie vložené do přípravy nové hry. Obecně cítím v souboru velkou chuť se do toho zase pustit, ale teprve skutečnost ukáže, jak se všem podaří vyčlenit si znovu čas, a to nemálo, pro divadlo. Ten čas, který si postupně pro sebe zabírají všední i zcela nové starosti a povinnosti. Doufám, že chuť bude mít navrch.

Kolik má Dostavník v současné době členů? Plánujete nábor nových tváří? Co by měli zájemci splňovat?

Divadlu se u nás věnuje kolem dvou desítek členů. A nábor probíhá nepřetržitě. Pokud víte o někom, kdo by si chtěl divadlo zahrát - sem s ním! Není toho ani moc, co by musel zvládnout. Stačí chuť a zápal, umět si ze sebe udělat legraci, touha učit se novým věcem a v neposlední řadě velká dávka odpovědnosti. Se vším ostatním pomůžeme, jen odpovědnost musí mít každý svou vlastní - už totiž nerozhoduje jen za sebe, rozhodnutí jediného člena se dotýkají celého divadla, představení i diváků. A pokud k tomu bude umět i trochu zpívat, v Dostavníku má dveře dokořán.

Jak vidíte letošní sezonu oblíbeného festivalu Dostavníčko s divadlem?

Snad to nezakřikneme, když prohlásíme, že jsme právě začali s přípravou dalšího ročníku, dovoluji si s jistou dávkou odvahy a pýchy říct, oblíbeného festivalu amatérského divadla mezi hradbami Dostavníčko s divadlem 2021. Samozřejmě za předpokladu, že se covid i vláda umoudří, a umožní nám takovou akci vůbec zrealizovat. I přesto to riziko jsme se právě pustili do příprav letošního speciálního dílu. Kdybych měl něco málo prozradit, tak bychom chtěli festival obléknout do slavnostního roucha oslav padesátých narozenin Divadla Dostavník, které soubor neoslavil v minulém roce. Snad se vše podaří a diváci by se mohli kromě prázdninových divadelních čtvrtků těšit i na expozici mapující pět desítek let života souboru a na slavnostní zakončení festivalu divadelním galavečerem s mnoha melodiemi z našich inscenací a spoustou hostů. Dáme včas vědět.

Dagmar Rozkošná