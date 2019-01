Dokažme, že poctivé řemeslo stále žije. Inspirujte se příběhem fachmana a pošlete nám svůj vlastní tip.

Keramik Václav Vágner. | Foto: Deník

Motto: ,,Mám rád při své práci výzvy“.“

Deset fachmanů Velkopopovický Kozel společně s Deníkem již našel a odměnil za jejich poctivou práci a řemeslný kumšt. Pomozte nám i vy najít poctivé řemeslníky z vašeho regionu a odměna vás nemine. Dnes vám přinášíme příběh fachmana Václava Vágnera, který již byl Kozlem oceněn.

Drobná i poněkud rozměrnější díla keramika Václava Vágnera vás obklopí sotva vstoupíte dále. Hned na zahradě hosty vítají právě rašící cibule jarních květin. Jeho vázy, mísy a plastiky neobvyklých barev i tvarů dávají domu osobitý ráz. Teplo a pohoda doslova sálá z velkého keramického slunce na krbových kamnech.

Typ na keramika Václava Vágnera do redakce posílala celá řada lidí. Jak by ne, vždyť jeho díla můžeme vidět leckde. Určitě vás hned při vstupu upoutá rozsáhlá plastika ve foyer rakovnického kulturního centra, na které pracoval společně s akademickým malířem Václavem Zoubkem. Další plastiky jsou v plaveckém bazénu a v České chalupě. Jiné zdobí i soukromé byty. Pro radost si můžete odnést hrnek s mašinkou ze železničního muzea v Lužné, nebo z Nového Strašecí keltskou hlavu jako přívěšek. Zkušenosti získané během čtyřiceti let v Rakovnických keramických závodech zúročil při výrobě obkladů a dlažeb. Kromě originálních obkladů soukromých bazénů vytvořil také repliku staré dlažby v Obecním domě nebo repliky obkladů koupelny v historické Bauerově vile v Libodřicích.

Nejlepší odměnou za práci je pro Václava Vágnera, když se mu dílo povede a líbí se ostatním i jeho manželce.

„Udělat repliku, tak aby to nikdo nepoznal, je pro mne vždy výzva. Musím skoro pokaždé najít technologii výroby, protože už nemám možnost, použít stejný postup jako před lety,“ říká Václav Vágner.

Nad tajemstvím svého úspěchu se Václav Vágner zamýšlí. Ptám se ho tedy, čím to je, že jeho díla na první pohled přitahují nevšedními tvary a barevností a proč si ho zákazníci vyhledávají?

„Keramikou žiji už od patnácti let. Nedostal jsem se hned k tak velké práci, jako dlažba v Obecním domě, ale udělal jsem malé repliky obkladů v soukromých domech. Tady jsem postupně sbíral zkušenosti. Ty jsem rovněž získal i ve fabrice, kde jsem se podílel na vývoji.“

Na co se nejvíce těšíte po dni plném práce?

Nejvíce se těším na „jinou práci.“ To pro mne znamená práce na počítači, na kterém kreslím nové návrhy keramiky. A také na to, když začínám tvořit úplně něco nového.