"Nastoupil jsem do úřadu vyšetřování v roce 1994 jako vyšetřovatel. Měl jsem na starosti trestnou činnost nezletilých a mladistvých, případně trestnou činnost, které se dopouštěli pachatelé na osobách mladších osmnácti let. Postupně se k tomu přidávala i drogová problematika, protože s danou věkovou skupinou úzce souvisela," přiblížil své začátky Leo Haluza, kriminalista jenž strávil ve službě sedmadvacet let a od roku 2014 až do loňského podzimu prostějovské kriminálce šéfoval.