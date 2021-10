Pracovníci technických služeb začali tento týden odstraňovat staré prvky a už příští týden by měly od výrobce dorazit nové atrakce, které se budou na podzim postupně instalovat.

„V Michalově se mohou děti těšit na multifunkční hřiště s dřevěnými konstrukcemi. Zvolili jsme modřín, který je hezký, pevný a tvrdý - a pro tyto účely je mnohem lepší než třeba akátové dřevo. Nové sestavy ideálně zapadnou do prostředí městského parku,“ řekla Lenka Zábojníková z Technických služeb města Přerova.

Například na hřišti u restaurace vyroste dvouvěžová atrakce s hradbami a podestami, jejíž součástí bude dřevěný prolézací tunel, skluzavka i šikmý lanový most. Nejmenší návštěvníci parku ocení také balanční lano, žebříky, točidlo pro děti od tří do dvanácti let a dva metry dlouhou kladinu na pružinách. Část novinek by mohla být ukotvena už v závěru příštího týdne.

„S výměnou herních prvků počítáme také v části u zahradnictví, kde bude stát nově věžová sestava se skluzavkou a mostem, kolotoč s plastovými sedátky či osmiboká lezecká stěna, jejíž součástí budou balanční lana, dvě horizontální lanové pavoučí sítě či šikmá lezecká stěna,“ doplnila Michaela Kašíková z přerovského magistrátu.

Dětské hřiště oživí i indiánský lezecký domeček, dobrodružný žebřík, houpací síť pro děti do čtrnácti let, lanová síť a houpačky v podobě auta, koníka a psa.

Na hřišti před bufetem U Králíčka se pak objeví multifunkční sestava s věžemi, skluzavka a šikmá lezecká stěna, doplněná lanovým mostem.

I když většina nových atrakcí přibude v městském parku, jedna sestava bude převezena na dětské hřiště u panelového domu v ulici Velká Dlážka 1. „V této části města jsme raději zvolili kovové prvky. Současnou atrakci vyměníme za novou, která bude díky svému provedení odolná i proti vandalům,“ uzavřela Michaela Kašíková.